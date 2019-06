Stiri pe aceeasi tema

- Raab a respins criticile aduse acestei masuri de catre alți membri ai Partidului Conservator. Dominic Raab, care este susținut de ramura pro-Brexit a Partidului Conservator, a refuzat sa respinga aceasta masura, in eventualitatea in care parlamentarii britanici vor dori sa opreasca un Brexit fara…

- Succesorul Theresei May pentru funcția de premier al Marii Britanii trebuie sa abandoneze acordul Brexit negociat de aceasta cu Uniunea Europeana și sa garanteze parasirea Blocului Comunitar pe 31 octombrie, a transmis un grup influent pro-Brexit al parlamentarilor conservatori, relateaza Reuters,…

- Boris Johnson, fost ministru de externe britanic si favorit pentru a deveni succesorul premierului Theresa May, si-a lansat luni candidatura printr-un mesaj video de campanie, promitand sa conduca Marea Britanie afara din Uniunea Europeana la 31 octombrie, cu sau fara un acord de retragere, relateaza…

- Ministrul de externe britanic Jeremy Hunt a declarat ca ar fi o ''sinucidere politica'' sa se continue scenariul unui Brexit fara acord prin alegeri generale, adaugand ca daca va deveni presedinte al Partidului Conservator si, implicit, premier al Regatului Unit va incerca sa obtina…

- 'Theresa May ar urma sa-si anunte data plecarii din Downing Street vineri dimineata', noteaza site-ul BBC, citand responsabili guvernamentali, sub protectia anonimatului. Lidera conservatorilor urmeaza sa se intalneasca in cursul zilei cu Graham Brady, presedintele 'Comitetului 1922', responsabil…

- 'Theresa May ar urma sa-si anunte data plecarii din Downing Street vineri dimineata', noteaza site-ul BBC, citand responsabili guvernamentali, sub protectia anonimatului. Lidera conservatorilor urmeaza sa se intalneasca in cursul zilei cu Graham Brady, presedintele 'Comitetului 1922', responsabil…

- Premierul britanic Theresa May a anuntat marti ca guvernul sau va include in proiectul de lege pentru retragerea din Uniunea Europeana cerinta ca parlamentarii sa voteze asupra organizarii unui nou referendum pe tema Brexit, transmite Reuters, preluata de Agerpres.

- Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, a declarat joi ca daca ar avea de ales intre anularea Brexit și un Brexit fara acord, ar prefera ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara acord, potrivit Reuters, informeaza mediafax. El a mai adaugat ca anularea Brexit, in contextul in…