- Boris Johnson, favorit pentru a deveni viitorul premier al Marii Britanii, și-a reiterat dorința de a parasi Uniunea Europeana in octombrie cu sau fara un acord, evitand intrebarile legate de o vizita a poliției acasa la el, la un eveniment de campanie care a avut loc sambata, relateaza Reuters,…

- Boris Johnson, fost ministru de externe britanic si favorit pentru a deveni succesorul premierului Theresa May, si-a lansat luni candidatura printr-un mesaj video de campanie, promitand sa conduca Marea Britanie afara din Uniunea Europeana la 31 octombrie, cu sau fara un acord de retragere, relateaza…

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri seara ca fostul ministru britanic de externe Boris Johnson ar fi un ''excelent'' prim-ministru pentru a-i succeda Theresa May, care va demisiona pe 7 iunie dupa ce a esuat in realizarea Brexitului, relateaza AFP. Intrebat de tabloidul britanic The…

- Intrebat de tabloidul britanic The Sun despre cei 12 pretendenti la postul Theresei May, Donald Trump a raspuns ca 'Boris ar face o treaba foarte buna'. 'Cred ca ar fi excelent', a insistat el, cu putin timp inainte de a incepe luni prima sa vizita de stat in Marea Britanie, in cadrul careia urmeaza…

- Partidul Conservator va fi responsabil pentru alegerea urmatorului premier al Marii Britanii, urmand a procedura de desemnare a unui nou lider sa inceapa saptamana urmatoare. Theresa May a anunțat, vineri dimineața, ca iși va da demisia din funcția de președinte al partidului pe care il conduce de pe…

- Boris Johnson a apreciat ca Regatul Unit este necesar sa se pregateasca sa iasa fara acord (”no deal”) din Uniunea Europeana (UE), daca vrea sa fie cu adevarat in masura sa negocieze un acord convenabil.”Vom parasi UE la 31 octombrie, cu acord sau nu”, a subliniat el, la o conferinta economica…

- Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, a declarat joi ca daca ar avea de ales intre anularea Brexit și un Brexit fara acord, ar prefera ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara acord, potrivit Reuters, informeaza mediafax. El a mai adaugat ca anularea Brexit, in contextul in…

- Premierul britanic Theresa May ar trebui sa demisioneze din funcția de prim-ministru dupa ce a negociat o extindere temporara a ramânerii Marii Britanii în Uniunea Europeana, scrie Daily Telegraph în ediția de sâmbata citat de Reuters."Trebuie sa vada acum - sau trebuie…