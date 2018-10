Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson a cerut marti Partidului Conservator al premierului Theresa May sa sprijine conducerea acesteia, insa sa respinga propunerile ei din planul de la Chequers privind Brexitul, relateaza Reuters.



Boris Johnson, care a demisionat in iulie din cabinetul premierului May din cauza opozitiei sale fata de acest plan, a afirmat ca propunerile cuprinse in planul de la Chequers sunt o "ofensa constitutionala" care ar lasa Marea Britanie "blocata in raza de actiune a Bruxellesului" dupa ce va parasi Uniunea Europeana in luna martie anul viitor.

