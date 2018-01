Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe al Regatului Unit, Boris Johnson, a facut duminica apel la concetatenii sai sa nu se opuna unei vizite la Londra a presedintelui american, Donald Trump, fiindca astfel ar dauna interesului national, informeaza AFP, citand presa britanica. Cu o zi inainte de a fi gazda omologului…

- Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei, a declarat, sambata, ca Guvernul de la Budapesta are o relatie mult mai buna cu SUA in timpul Administratiei Donald Trump, spre deosebire de perioada in care presedintele Statelor Unite era Barack Obama, relateaza Politico.eu. Ministrul…

- Autoritatile de la Ciudad de Mexico au respins afirmatia presedintelui american Donald Trump potrivit careia Mexicul este cea mai periculoasa tara din lume, reiterand ca nu vor finanta zidul pe care Administratia de la Washington intentioneaza sa-l ridice la frontiera de sud a Statelor Unite, informeaza…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, viziteaza saptamana viitoare mai multe tari din Europa, printre care Marea Britanie boicotata de Donald Trump care a refuzat sa fie prezent la inaugurarea noii ambasade americane la Londra, transmite AFP. Noul turneu, de duminica pana sambata, 27 ianaurie,…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, viziteaza saptamana viitoare mai multe tari din Europa, printre care Marea Britanie boicotata de Donald Trump care a refuzat sa fie prezent la inaugurarea noii ambasade americane la Londra, transmite AFP. Noul turneu, de duminica pana sambata,…

- Secretarul american de stat Rex Tillerson a declarat miercuri ca va efectua saptamana viitoare o vizita de o zi in Marea Britanie, unde spera sa vada si noua ambasada a SUA de la Londra, relateaza Reuters. Vorbind cu jurnalistii la bordul avionului care il aducea inapoi la Washington dintr-o…

- Intr-un interviu acordat in exclusivitate agentiei Reuters, Trump a raspuns cererii de a comenta o declaratie a lui Netanyahu citata de presa israeliana: "Evaluarea mea solida este ca va merge mult mai repede decat credeti - in cel mult un an de acum". Trump a raspuns: "Pana la sfarsitul anului?…

- Votul a durat doua ore, timp in care guvernul condus de Theresa May a respins mai multe amendamente propuse de parlamentari. Opozitia laburista a votat impotriva, apreciind ca nu se asigura protectia angajatilor si a consumatorilor.Textul adoptat abroga legea din 1972 privind aderarea Regatului…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat miercuri la Strasbourg ca ar dori ca Marea Britanie sa revina in Uniunea Europeana dupa Brexit, chiar daca aceasta propunere 'agaseaza' Londra, relateaza AFP. ''Chiar daca britanicii pleaca potrivit Articolului 50 (din Tratatul…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson le-ar fi declarat unor prieteni ca este ingrijorat ca Londra va accepta un acord de Brexit care o va lasa subordonata fata de Bruxelles, ceea ce ar transforma referendumul din 2016 intr-o 'pierdere totala de vreme', transmite Reuters. …

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat vineri ca presedintele american Donald Trump "a primit mesajul dintre partea londonezilor", dupa ce si-a anulat vizita in capitala britanica, relateaza site-ul publicatiei The Independent. Sadiq Khan, un adversar declarat al lui Donald Trump, a…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca a anulat o vizita la Londra programata pentru luna februarie intrucat nu a vrut sa legitimeze decizia admnistratiei Barack Obama de a muta sediul ambasadei americane de la Londra, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Donald Trump și-a anulat vizita din Marea Britanie, motivând ca nu a fost niciodata un mare fan a noii ambasade SUA din Londra la deschiderea careia trebuia sa participe. Președintele american ar fi trebuit sa mearga în februarie, în Marea Britanie, pentru a inaugura cladirea…

- Presedintele american Donald Trump a anulat joi, vizita pe care ar fi trebuit sa o efectueze la Londra pentru a deschide noua ambasada a Statelor Unite, din cauza ingrijorarii ca ar putea provoca proteste, informeaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Ministrul britanic pentru Irlanda de Nord, James Brokenshire, a demisionat din motive de sanatate, a informat ziarul The Sun, înainte ca premierul britanic Theresa May sa anunte luni o remaniere a guvernului de la Londra, relateaza Reuters. The Sun, care a citat o sursa guvernamentala sub rezerva…

- Au mai ramas 37 de zile pana la startul Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, o editie care ridica multe semne de intrebare in aceasta perioada, prin prisma relatiilor tensionate la nivel mondial, in special intre cele noua natiuni coreene, dar si intre Statele Unite si Coreea de Nord.…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a declarat miercuri la CCN Turk ca premierul israelian Benjamin Netanyahu si presedintele american Donald Trump sustin protestele antiguvernamentale din Iran, relateaza agentia Reuters. Cavusoglu a mai spus, potrivit canalului de televiziune,…

- Reprezentantul palestinian in Statele Unite a fost rechemat pentru consultari in urma deciziei presedintelui american, Donald Trump, de a declara Ierusalimul drept capitala a Israelului, a anuntat duminica agentia palestiniana de presa Wafa, citata de AGERPRES. Citeste si: Papa Francisc,…

- Reprezentantul palestinian in Statele Unite a fost rechemat pentru consultari in urma deciziei presedintelui american, Donald Trump, de a declara Ierusalimul drept capitala a Israelului, a anuntat duminica agentia palestiniana de presa Wafa, citata de AFP. Ministrul palestinian de externe,…

- Fostul presedinte american Barack Obama a avertizat impotriva riscului unei ”balcanizari” care planeaza asupra societatii, din cauza, considera el, a unei folosiri nechibzuite a retelelor de socializare, intr-un interviu cu printul Harry difuzat miercuri pe postul BBC Radio 4, scrie AFP, citat de News.ro…

- Presedintele Guatemalei, Jimmy Morales, a dispus mutarea ambasadei în Israel la Ierusalim, el precizând ca decizia a fost luata dupa ce a discutat cu premierul Benjamin Netanyahu. Saptamâna trecuta, Guatemala a fost unul dintre cele doar noua state care au votat împotriva…

- Donald Trump intentioneaza sa viziteze Marea Britanie in februarie, pentru a inaugura noua Ambasada a Statelor Unite la Londra, insa nu se va intalni cu regina Elizabeth a II-a, potrivit The Daily Mail, scrie Reuters. Donald Trump a fost invitat in Marea Britanie de premierul britanic Theresa May,…

- Trei persoane au murit si alte o suta au fost ranite luni in accidentul spectaculos al unui tren de pasageri ce si-a incheiat cursa pe o portiune de autostrada in nord-vestul Statelor Unite, relateaza AFP. Trenul 501, care facea legatura intre Seattle si Portland, a deraiat in jurul orei locale 7:40…

- Donald Trump s-a indepartat luni de celebrul sau slogan "America inainte de toate", prezentand o "strategie de securitate nationala" marcata prin trimiterea unor semnale uneori contradictorii in atentia Chinei si a Rusiei, comenteaza AFP. Presedintele republican american, care a marcat o schimbare clara…

- SUA au folosit luni dreptul de veto impotriva unui proiect de rezolutie al ONU care condamna recunoasterea unilaterala a Ierusalimului de catre Washington drept capitala a Israelului, un text aprobat de catre ceilalti 14 membri ai Consiliului de Securitate, relateaza AFP. Acest vot favorabil formulat…

- Ministrul de Externe britanic, Boris Johnson, susține ca Londra ar putea fi atacata cu rachete nucleare de catre Coreea de Nord în cel mult sase luni. Secretarul Afacerilor Externe a precizat ca Statele Unite ar putea retrage din Coreea de Sud toate trupele militare, în încercarea…

- O delegatie a Ministerului rus al Apararii a sosit la Phenian, a anuntat miercuri Ambasada nord-coreeana la Moscova, citata de agentia Interfax, relateaza AFP conform News.ro . Niciun alt detaliu despre aceeasta vizita nu a fost oferit imediat. Rusia s-a declarat din nou dispusa, saptamana trecuta,…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a declarat marti ca folosirea optiunii militare impotriva Coreii de Nord, in cazul epuizarii tuturor solutiilor diplomatice, ar insemna esecul sau personal, transmite AFP. Statele Unite "vor spori presiunea pana cand Coreea de Nord se va angaja semnificativ"…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a declarat marți ca folosirea opțiunii militare impotriva Coreii de Nord, in cazul epuizarii tuturor soluțiilor diplomatice, ar insemna eșecul sau personal, transmite AFP. Statele Unite "vor spori presiunea pâna când Coreea de Nord…

- Melania Trump iși ia foarte in serios rolul de Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii și nu doar pentru faptul ca fiecare apariție a sa este impecabila, gandita pana la ultimul detaliu, dar și pentru ca se implica intr-o mulțime de proiecte, ba chiar se bucura de fiecare data cand se afla in preajma…

- Decizia presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului si de a muta ambasada SUA la Ierusalim nu s-ar fi bucurat de sprijinul tuturor sfatuitorilor sai apropiati, a relatat CNN, citand surse din administratia de la Washington.

- Departamentul de Stat al SUA va incepe "imediat" pregatirile pentru a muta ambasada Statelor Unite de la Tel Aviv la Ierusalim, intarind securitatea pentru a-i proteja pe americanii din Orientul Mijlociu, a anunțat miercuri secretarul de stat american Rex Tillerson, informeaza AFP. …

- Departamentul de Stat al SUA va incepe "imediat" pregatirile pentru a muta ambasada Statelor Unite de la Tel Aviv la Ierusalim, intarind securitatea pentru a-i proteja pe americanii din Orientul Mijlociu, a anuntat miercuri secretarul de stat american Rex Tillerson, informeaza AFP. Decizia presedintelui…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson se va intalni marti la Bruxelles cu omologii sai din UE si NATO pentru a afisa o hotarare comuna in dosarul privind Coreea de Nord, dar si pentru a incerca sa aplaneze divergente majore intre administratia presedintelui Donald Trump si europeni, comenteaza…

- Michael Flynn, cel care a fost pentru scurt timp consilier pentru securitatea naționala al președintelui american Donald Trump, a fost inculpat pentru ca a mințit anchetatorii in cadrul dosarului privind ingerința rusa in alegerile prezidențiale de anul trecut in SUA, a anunțat vineri justiția americana,…

- Michael Flynn, fostul efemer consilier pe probleme de securitate nationala al presedinteluii Donald Trump, a fost inculpat pentru ca i-a mintit pe anchetatori in cadrul anchetei cu privire la amestecul Rusiei in alegeri, a anuntat vineri justitia americana.Generalul in regragere Flynn a fost…

- "Daca acordul ar fi sa esueze, acest lucru ar fi un semnal devastator in directia unei curse a inarmarii in regiune si in intreaga lume", a declarat Gabriel, inainte de plecarea sa la Washington. "Cel mai recent test nuclear al Coreei de Nord arata potentialul de escaladare care este inerent in cazul…

- Redifuzarea de catre presedintele american Donald Trump pe Twitter a unor clipuri antimusulmane a provocat o infruntare diplomatica, foarte rara, intre Statele Unite si cel mai apropiat aliat al lor, Regatul Unit, relateaza AFP.

- Președintele american, Donald Trump, a indemnat-o miercuri pe șefa guvernului de la Londra sa se concentreze pe "terorismul islamic radical" din Regatul Unit, intr-un raspuns la criticile formulate de Theresa May la adresa sa pentru ca a distribuit inregistrari video ale unui lider britanic…

- Presedintele american, Donald Trump, a indemnat-o miercuri pe sefa guvernului de la Londra sa se concentreze pe "terorismul islamic radical" din Regatul Unit, intr-un raspuns la criticile formulate de Theresa May la adresa sa pentru ca a distribuit inregistrari video ale unui lider britanic de extrema…

- Șeful diplomației americane, Rex Tillerson, a reafirmat marți angajamentul Statelor Unite de a face face fața "agresiunilor" Rusiei împotriva vecinilor sai din Europa, informeaza AFP citata de Agerpres. Pe de alta parte însa, Tillerson le-a cerut statelor europene sa…

- George W Bush Senior a devenit cel mai longeviv președinte american din istorie dupa ce a implinit 93 de ani și 166 de zile, depașindu-l pe Gerald Ford care a murit la 93 de ani și 195 de zile, scrie ABC News. Sambata, fostul președinte american George H.W. Bush a implinit 93 de ani și 166 de zile,…

- Negociatorul sef UE al Brexitului Michel Barnier a anuntat luni ca Uniunea Europeana este pregatita sa ofere Londrei ”cel mai ambtios” acord comercial dupa Brexit, cu conditia ca Regatul Unit sa respecte conditiile de divort, relateaza AFP, conform news.ro.”Daca reusim sa negociem o retragere…

- Secretarul de stat Rex Tillerson, care a ajuns miercuri in Romania, a avut o discutie cu ministrul de Externe roman, Teodor Melesanu, potrivit fotografiilor facute publice de catre Ambasada SUA la Bucuresti. La intalnire a fost prezent si ambasadorul Hans Klemm. "Bun venit secretarului…

- Ministrul britanic de Externe Boris Johnson a fost surprins in compania unui profesor din Londra suspectat de FBI ca a jucat ca intermediar intre Kremlin si un consilier al lui Donald Trump pe timpul campaniei prezidentiale de anul trecut din Statele Unite.

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, este de parere ca Iranul ar putea deveni o noua Coree de Nord. Motivul? Posibilitatea ca Statele Unite sa nu ajunga la un acord cu țara araba în ceea ce privește dezvoltarea armelor nucelare. Iranul va deveni "o noua Coree de Nord"…

- Presedintele Vladimir Putin a lansat acuzatii la adresa Statelor Unite, afirmand ca Washington ar intentiona sa provoace probleme la viitoarele alegerile prezidentiale din Rusia, ca raspuns la presupusul amestec al Moscovei in scrutinul american din 2016.Cand liderul de la Kremlin iese la rampa si face…

- Primire nu tocmai calduroasa pentru Donald Trump care a vizitat vineri statul american Hawaii. Mai exact, scrie Independent, cel mai puternic om al planetei a avut parte de un mesaj uronic atunci cand a ajuns in Hawaii. Mai exact, urarea a fost: ”Bine ai venit in Kenya!”. Motivul?- Ei bine, Hawaii este…

- Serghei Lavrov, seful diplomatiei ruse, spune ca nu exista nici macar o singura proba cu privire la amestecul rus in alegerile prezidentiale americane din 2016. Declaratia sa vine in contextul in care ancheta privind un posibil amestec accelereaza la Washington, trei persoane fiind inculpate pentru…

- Potrivit agentiei semioficiale de presa ILNA, purtatorul de cuvant al MAE iranian, a declarat in legatura cu posibilitatea unei intrevederi intre cei doi sefi de stat ca "o intentie a fost exprimata de partea americana care nu a fost aprobata de presedintele Rouhani".In anul 2013, Barack…