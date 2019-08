Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson le va spune presedintelui francez Emmanuel Macron si cancelarului german Angela Merkel ca parlamentul britanic nu poate opri Brexitul, relateaza ziarul Sunday Telegraph, preluat de Reuters. "In aceasta saptamana, Boris Johnson va calatori in Franta…

- Premierul britanic Boris Johnson este așteptat sa efectueze vizite oficiale la Paris și Berlin, marți și miercuri, unde urmeaza sa aiba intrevederi cu președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Angela Merkel, au informat surse citate de cotidianul The Guardian.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat miercuri un apel catre omologii sai rus si francez, Vladimir Putin, respectiv Emmanuel Macron, cerandu-le o reuniune de urgenta cu cancelarul german Angela Merkel dupa escaladarea confruntarilor in estul Ucrainei, unde in urma cu o zi au fost ucisi…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a discutat la telefon cu noul premier britanic Boris Johnson, pe care l-a invitat sa efectueze o vizita in Franta in saptamanile imediat urmatoare, a indicat presedintia franceza citata vineri de AFP. Pe de alta parte, ministrul francez pentru afaceri europene l-a…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a discutat la telefon cu noul premier britanic Boris Johnson, pe care l-a invitat sa efectueze o vizita in Franta in saptamanile imediat urmatoare, a indicat presedintia franceza citata vineri de AFP. Pe de alta parte, ministrul francez pentru afaceri europene…

- Șeful popularilor iese din jocul pentru președinția Comisiei Președintele francez Emmanuel Macron a declarat ca cei trei candidați principali pentru funcția de președinte al Comisiei Europene nu au reușit sa primeasca suficienta susținere in randul liderilor europeni, relateaza site-ul agenției Reuters.…

- Cancelarul Angela Merkel a confirmat luni ca Germania continua sa sprijine mecanismul "Spitzenkandidat", desemnarea unui candidat pentru postul de presedinte al Comisiei Europene (CE) din randul unui partid iesit invingator in alegerile europarlamentare, in timp ce presedintele francez Emmanuel Macron…

- Franta si Germania au jucat din nou 'cartea temperarii' marti seara in criza dintre Rusia si Consiliul Europei, asigurand Moscova ca 'isi are locul' in acest organism paneuropean, noteaza France Presse potrivit Agerpres. Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel…