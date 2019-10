Prim-ministrul britanic Boris Johnson, a carui familie este la fel de divizata in privinta Brexit-ului ca si numeroase altele, a dezvaluit miercuri ceea ce a numit a fi 'asul sau din maneca', faptul ca mama sa a votat pentru iesirea din Uniunea Europeana la referendumul din 2016, transmit Reuters si AFP. 'Voi cita autoritatea suprema in familia mea - mama mea, si, apropo, pentru analistii pasionati de diviziunile din familia mea pe temele UE, vreau sa stiti ca am pastrat asul in maneca - mama mea a votat ''Leave''', a spus Boris Johnson la conferinta anuala a Partidului…