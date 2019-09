Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti, la ONU, ca ar fi "teribil" ca Marea Britanie sa nu iasa din Uniunea Europeana asa cum intentioneaza prim-ministrul Boris Johnson, ale carui planuri sunt contracarate de Parlament si de Curtea Suprema, relateaza AFP potrivit Agerpres. "Numai un…

- Curtea Suprema a Marii Britanii a anunțat marți ca decizia premierului Boris Johnson de prorogare a Parlamentului de la Londra este nelegala, o hotarare ce reprezinta o infrangere pentru liderul britanic și ofera mai multe șanse parlamentarilor de a obstrucționa planurile

- O inregistrare video in care se poate vedea cum Boris Johnson este acuzat de un tata de familie furios, care denunta lipsa cronica de cadre in sistemul public de sanatate NHS, a devenit virala pe internet, barbatul reprosandu-i premierului ca a organizat in acest context o vizita insotit de mass-media.…

- Un complet de trei judecatori ai Curtii de apel din Edinburgh a dat castig de cauza unui grup transpartinic de politicieni care a contestat decizia premierului. Instanta a apreciat ca aceasta are 'ca scop sa impiedice activitatea parlamentului'. Vineri, Inalta Curte de la Londra a respins…

- Presedintele american Donald Trump l-a elogiat miercuri pe premierul britanic Boris Johnson dupa decizia constroversata a acestuia din urma cu privire la suspendarea Parlamentului de la Londra pana la 14 octombrie.

- Președintele american, Donald Trump, l-a felicitat pe Boris Johnson pentru victoria din alegerile din cadrul Partidului Conservator din Marea Britanie, care de miercuri va deveni succesorul Theresei May in fruntea Guvernului de la Londra.”Felicitari lui Boris Johnson pentru ca a devenit noul…