Potrivi legii aprobate in noaptea de luni spre marți in Parlamentul britanic, Boris Johnson este forțat sa amane ieșirea din Uniunea Europeana pana in ianuarie 2020, in cazul in care nu va reuși sa incheie un acord.

„Acest Guvern va continua negocierea unui acord, in timp ce se pregatește sa plece fara un acord", a declarat Boris Johnson in Parlament.

„Voi merge la summitul crucial al UE in data de 17 octombrie și oricat incearca acest Parlament sa imi lege mainile, voi incerca sa obțin un acord in interesul național. Acest Guvern nu va mai amana Brexit", a adaugat prim-ministrul…