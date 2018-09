Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana trebuie sa raspunda propunerilor Marii Britanii cu privire la Brexit cu idei noi, și nu doar sa ramana pe vechile poziții, a declarat luni premierul britanic Theresa May, intr-un clip video publicat pe Facebook, transmite Reuters.

- Un grup de aproximativ 50 de parlamentari ai Partidului Conservator condus de premierul Theresa May care se opun propunerilor sale pentru un acord post-Brexit cu Uniunea Europeana s-au intalnit pentru a discuta cum si cand ar putea sa forteze plecarea ei din functie, a relatat miercuri BBC, potrivit…

- Summitul informal al UE de la Salzburg le va permite liderilor blocului european sa discute pentru prima data propunerile ei in vederea retragerii Marii Britanii din UE, informeaza agentia de presa Reuters. 'Premierul (britanic) a declarat ca miercurea viitoare se va deplasa la Salzburg pentru a…

- Premierul britanic Theresa May considera summitul informal de saptamana viitoare al Uniunii Europene "o escala" in negocierile pentru Brexit, reuniune care le va permite liderilor blocului european sa discute pentru prima data propunerile ei in vederea retragerii Marii Britanii din UE, informeaza…

- Boris Johnson, sustinator al unei rupturi ferme de Uniunea Europeana (UE), i-a cerut Theresei May sa promita ca nu va majora impozitele, pentru a-i permite economiei britanice sa se relanseze dupa iesirea din UE, invitand-o sa urmeze exemplul presedintelui american Donald Trump. "A venit momentul…

- Sefa guvernului britanic Theresa May inca mai crede in posibilitatea de a negocia un 'acord bun' cu europenii privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a declarat luni purtatorul sau de cuvant, citat de Reuters. 'Continuam sa credem ca un acord este rezultatul cel mai probabil,…

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson a declarat miercuri in fata Parlamentului de la Londra ''ca nu este prea tarziu pentru a salva Brexit-ul'', la zece zile dupa demisia sa din guvern in urma dezacordului fata de strategia premierului Theresa May, relateaza AFP, preluata…

- Cel mai mare constructor auto britanic, Jaguar Land Rover, a avertizat joi ca un asa-numit Brexit dur ar costa compania 1,2 miliarde lire sterline (1,59 miliarde dolari) pe an si ar pune in pericol investitiile pe care compania le are in vedere in Marea Britanie, transmit Reuters si AFP, informeaza…