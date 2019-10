Stiri pe aceeasi tema

- David Sassoli, președintele Parlamentului European, a declarat marți, dupa întrevederea sa cu premierul britanic Boris Johnson, ca nu s-a înregistrat "niciun progres" în urma discuțiilor pe tema Brexit, relateaza Mediafax citând site-ul Politico. "Am venit aici…

- Presedintele Parlamentului European, David Sassoli, a declarat marti, dupa o intalnire cu premierul britanic Boris Johnson, ca "nu exist progrese" in convorbirile privind o iesire ordonata a Marii Britanii din UE, relateaza Reuters. Sassoli a spus ca Johnson i-a dat raspunsuri vagi la…

- Premierul britanic, Boris Johnson, va refuza sa se conformeze cererilor de a demisiona dupa eventuala retragere a încrederii de catre Parlament din cauza crizei Brexit, urmând sa astepte demiterea de catre regina Elizabeth a II-a ori emiterea unui mandat de arestare, afirma surse guvernamentale…

- Conform televiziunii irlandeze RTE, Regatul Unit intentioneaza sa propuna infiintarea unor puncte de control vamale de ambele parti ale frontierei, la cativa kilometri distanta; marfurile inregistrate ar fi urmarite prin GPS pana la trecerea granitei.DPA apreciaza ca propunerea nu ii va…

- La finalul sesiunii, membrii Camerei Comunelor au protestat impotriva suspendarii fluturand pancarte, strigand ”Rușine” și incercand sa il impiedice pe președintele Camerei sa-și paraseasca scaunul. Parlamentul de la Londra a fost prorogat luni, pana pe 14 octombrie, ca urmare a deciziei de a respinge…

- "Vom parasi UE pe 31 octombrie. Semnarea acestui document inseamna ca vom recapata controlul asupra legilor noastre in ziua Brexit", a afirma premierul britanic pe Twitter. Anuntul privind abrogarea Actului de aderare este "un pas istoric" in revenirea puterii legisltive de la Bruxelles in Marea Britanie,…

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat, duminica, pe Twitter, ca ministrul pentru Brexit, Steve Barclay, a semnat ordinul de abrogare a Actului din 1972 privind aderarea Marii Britanii la Uniunea Europeana. "Vom parasi UE pe 31 octombrie. Semnarea acestui document inseamna ca vom recapata…

- Ursula von der Leyen, viitorul președinte al Comisiei Europene, a declarat ca este dispusa sa ofere o amânare pentru Brexit, daca Administrația de la Londra ofera motive întemeiate, menționând ca un Brexit ordonat este esențial pentru viitorul relațiilor bilaterale, scrie Mediafax,…