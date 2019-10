Prim-ministrul britanic Boris Johnson a reiterat pericolul reprezentat de traficanții de persoane și a transmis ca aceștia ar trebui urmariți și reținuți de autoritați, dupa ce cadavrele a 39 de persoane au fost descoperite in interiorul unui camion din Essex, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.

Descoperirea a fost facuta in dimineața zilei de miercuri, dupa ce poliția din Essex a sesizat prezența celor 39 de cadavre umane in camionul aflat intr-un parc industrial din orașul Grays, situat la peste 30 de kilometri de Londra. Șoferul camionului a fost reținut sub acuzația…