Boris Johnson, deja dat deoparte? Acest guvern nu are mandat pentru o ieșire fara acord și referendumul din 2016 nu a dat mandat pentru o ieșire fara acord&", scrie Corbyn. &"De aceea am intenția sa depun o moțiune de cenzura de îndata ce va fi posibil, când vom fi siguri ca vom câștiga&", continua el., potrivit La Libre, citat de Rador.



Jeremy Corbyn încearca sa obțina încrederea Parlamentului ca lider al unui&"guvern temporar, strict limitat în timp, având drept obiectiv convocarea de alegeri generale&", dupa ce va fi obținut o extindere a articolului 50 al tratatului UE care… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

