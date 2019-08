Stiri pe aceeasi tema

- Johnson, care nu s-a jenat niciodata sa joace rolul clovnului in cariera sa politica, a fost filmat glumind in fata camerelor si asezandu-si pentru scurt timp piciorul drept pe o masuta de cafea in Palatul Elysee, in prezenta presedintelui Emmanuel Macron, dupa care le-a facut un semn cu mana fotografilor…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a apreciat - joi, in intalnirea cu premierul britanic Boris Johnson la Palatul Elysee - ca s-ar putea gasi o solutie "pana in 30 de zile" cu privire la problema frontierei irlandeze (clauza de "backstop") pentru a se ajunge la o iesire ordonata a Marii Britanii…

- Cel mai important acord comercial pe care Marea Britanie trebuie sa il obtina este cu Uniunea Europeana, afirma premierul Boris Johnson, in contextul in care Administratia Donald Trump insista pentru un tratat cu Londra post-Brexit, potrivit Mediafax."Cel mai important acord pe care trebuie…

- Președintele american Donald Trump a mulțumit Administrației de la Londra pentru „un parteneriat statornic” în probleme globale, în cadrul unei conversații telefonice cu prim-ministrul britanic Boris Johnson, a transmis Casa Alba, conform Reuters, citat de Mediafax. „Președintele…

- Premierul britanic, Boris Johnson, se va confrunta miercuri cu cea mai mare provocare in criza Brexit, efectuand o vizita in Irlanda de Nord intr-un turneu la nivel național pentru a-și expune planul de a scoate Marea Britanie din Uniunea Europeana cu sau fara acord, scrie Mediafax, citand Reuters.

- Premierul britanic Boris Johnson a afirmat marti ca urmatoarea mutare cu privire la Brexit depinde de Uniunea Europeana, adaugand ca nu doreste iesirea din blocul comunitar fara un acord, dar ca trebuie sa fie pregatit si pentru acest scenariu, relateaza Reuters. ''Daca ei (Uniunea Europeana)…

- Premierul britanic Boris Johnson a afirmat marti ca urmatoarea mutare cu privire la Brexit depinde de Uniunea Europeana, adaugand ca nu doreste iesirea din blocul comunitar fara un acord, dar ca trebuie sa fie pregatit si pentru acest scenariu, relateaza Reuters. ''Daca ei (Uniunea Europeana)…

- Premierul britanic Boris Johnson și președintele american Donald Trump au convenit sa înceapa discuțiile imediat ce Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, a declarat un reprezentant al Downing Street vineri, citat de Reuters.Într-o conversație de vineri, Johnson și Trump și-au exprimat…