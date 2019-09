Stiri pe aceeasi tema

- "Lucru evident de facut este organizarea de alegeri", a declarat Johnson, la iesirea de la o intalnire cu oameni de afaceri, la New York. Premierul a refuzat sa spuna daca va demisiona sau daca a pus in dificultate regina prin suspendarea Parlamentului. Elisabeta a II-a s-a trezit prinsa in vartejul…

- Premierul britanic Boris Johnson si-a reiterat marti, la ONU, indemnul la alegeri, dupa ce Curtea Suprema britanica a stabilita ca decizia sa de a suspenda Parlamentul odata cu apropierea Brexitului este ”ilegala”, relateaza AFP.

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat marti la postul BBC ca va respecta decizia Tribunalului Suprem care a decis ca suspendarea activitatii parlamentului este ilegala, relateaza agentiile internationale de presa. El a adaugat insa ca, desi nu i se va impotrivi, nu este de acord cu aceasta decizie…

- Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist, l-a indemnat marți pe premierul britanic Boris Johnson sa demisioneze, dupa ce Curtea Suprema a Marii Britanii a decis ca suspendarea Parlamentului de la Londra este nelegala, informeaza cotidianul The Guardian, potrivit Mediafax."Curtea Suprema…

- Premierul britanic a declarat in cadrul unei intalniri cu omologul sau irlandez Leo Varadkar ca un Brexit fara acord ar fi un eșec pentru care ambele Guverne, atat cel de la Londra cat și cel al Irlandei ar fi responsabil, potrivit MEDIAFAX.Boris Johnson a declarat luni la Dublin ca dorește…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat vineri ca nu ia in calcul demisia, informeaza Reuters. ''Voi merge la Bruxelles, voi obtine un acord si ne vom asigura ca iesim (din Uniunea Europeana) la 31 octombrie, asta avem de facut'', a insistat seful executivului de la Londra. Intrebat…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat marti seara ca va depune o motiune in parlament pentru a convoca alegeri anticipate, la scurt timp dupa ce o alianta transpartinica a deputatilor a adoptat o motiune ce urmareste amanarea Brexit-ului prevazut pentru 31 octombrie, informeaza AFP si Reuters.…

- Premierul britanic Boris Johnson i-a amenintat cu excluderea din partid pe deputatii conservatori care se opun planurilor sale pentru Brexit, afirma o sursa din grupul parlamentar, citata de Reuters.