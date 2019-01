Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a plecat marti mai devreme de la Strasbourg, revenind la Bruxelles pentru a fi la sediul Comisiei Europene in timpul votului crucial din parlamentul britanic privind acordul Brexitului, transmite agentia EFE. ''Juncker a revenit in aceasta…

- Numerosi ministri din Guvernul britanic considera ca acordul Brexitului negociat de Theresa May cu Uniunea Eurpeana (UE) este mort, dezvaluie sambata The Times, dupa ce premierul britanic nu a obtinut, la Bruxelles, ”asigurarile” pe care s-a dus sa le obtina, relateaza Reuters.Potrivit ziarului,…

- Parlamentul european a aprobat miercuri un vast acord comercial intre UE și Japonia, cel mai important incheiat pana acum, prezentat ca nu "simbol" in fața protecționismului lui Donald Trump și crizei politice din jurul Brexit, relateaza AFP.

- Presedintele Consiliului European a anuntat, luni, convocarea unui summit consacrat Brexitului pentru joi, la Bruxelles, in prima zi a reuniunii Consiliului European, pentru a raspunde preocuparilor britanicilor privind acordul de divort, relateaza agențiile internaționale de presa

- Marea Britanie va trebui sa aleaga intre un Brexit fara un acord cu UE si abandonarea Brexitului in eventualitatea in care Camera Comunelor va respinge acordul privind termenii iesirii Marii Britanii din UE incheiat intre Londra si Bruxelles, a declarat vineri presedintele

- Acordul la care s-a ajuns asupra Brexitului ar urma sa fie validat intr-un summit excepțional al Uniunii Europene, pe 25 noiembrie, la Bruxelles. In așteptare, documentul starnește controverse.

- Aprobarea de catre guvernul britanic a proiectului de acord cu privire la Brexit a generat reactii mixte in presa britanica si europeana de joi, relateaza Press Association, informeaza Agerpres.Potrivit cotidianului Irish Examiner, proiectul de acord incheiat marti cu Uniunea Europeana si…

- Partidele politice din Moldova care se declara proeuropene, dar s-au opus introducerii vectorului european in Constitutie, se descalifica atat in fata propriului electorat, cat si in fata Bruxellesului.