Boris Johnson: Brexitul reprezinta o "enorma oportunitate economica" pentru Marea Britanie

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat sambata ca Brexitul reprezinta o "enorma oportunitate economica", desi a fost tratat de predecesoarea sa Theresa May ca un "eveniment climatic ostil", relateaza France Presse. "Iesirea din Uniunea Europeana este o enorma oportunitate economica…

- Jean Claude Juncker, inca președinte al Comisiei Europene, a transmis, joi, ca Boris Johnson, noul premier al Marii Britanii nu va putea schimba termenii acordului pentru Brexit negociat de Theresa May. "Presedintele Jean-Claude Juncker si premierul Boris Johnson au discutat prin telefon. Președintele…

- Termenii acordului de divort incheiat de Theresa May cu Uniunea Europeana sunt "inacceptabili", a declarat noul prim-ministru britanic Boris Johnson, transmitand un ultimatum Bruxellesului de a renegocia Brexitul sau sa se astepte la perspectiva ca Marea Britanie va parasi blocul fara niciun acord,…

- Finlanda a preluat luni de la Romania presedintia Consiliului UE si a adoptat sloganul "O Europa sustenabila - Un viitor sustenabil'". Promovarea "leadership-ului global in privinta actiunii climatice" al Uniunii Europene va fi tema centrala in timpul presedintiei finlandeze a blocului comunitar,…

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson, considerat favorit pentru a deveni viitorul premier dupa ce Theresa May va demisiona pe 7 iunie, nu poate castiga alegerile generale daca nu obtine si sprijinul electoratului indecis, care instinctiv nu are incredere in el, a estimat miercuri politicianul…

- Trump, cel care a sustinut Brexitul inca din 2016, a declarat ca ii considera pe Johnson si Farage ca fiind „doi tipi foarte buni" si „persoane foarte interesante". „Sunt prieteni cu mine. Insa nu m-am gandit sa ii sustin. Poate ca nu este treaba mea sa sustin lume. Insa ii respect pe acei doi oameni",…

- Alti eurosceptici s-au declarat gata, duminica, sa-i succeada premierului britanic Theresa May in functia de lider al Partidului Conservatorilor, pe fondul informatiilor ca fortele conservatoare moderate au lansat o campanie pentru a-l opri pe favoritul cursei, fostul ministru de externe Boris Johnson,…