Boris Johnson, blondul de la Londra De la acuzele ca este de sange turc, deci cu o moștenire nebritanica pana la aberațiile privind legaturile sale cu oligarhi ruși (ne apropiem de aceeași minciuna care a stat la baza incercarii de lovitura de stat subvenționata cu bani clintonieni din SUA), tot arsenalul de minciuni progresiste și desigur atat de bruxelleze, este folosit pentru a ii bloca activitatea. Exact ca la inceputul administrației Trump, cand ales printr-un proces democratic mai mult decit valid, Donald Trump s-a vazut acuzat de tot felul de lunatici, de tipul fostului spion britanic Steele nu numai de coluziune cu Rusia,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

