- Este dimineața de dupa. Ieri a fost bal, cel puțin pentru anti-Brexit. Dar a fost ca balul Ducesei de Richmond înainte de Batalia de la Waterloo; acum, adevarata batalie trebuie sa înceapa. Curtea Suprema nu a rescris marți constituția Regatului Unit, ea nu a facut decât sa întareasca…

- Premierul Boris Johnson a revenit in tromba miercuri in Camera Comunelor, parasind mai devreme lucrarile Adunarii generale a ONU de la New York. Știa probabil ce-l așteapta dupa ce Curtea Suprema britanica a declarat ilegala suspendarea activitații parlamentului pentru o perioada de cinci saptamani.…

- Nu mai puțin de 28% dintre britanici ar prefera mai degraba ca premierul Boris Johnson sa încalce legea decât sa ceara de la Uniunea Europeana o amânare suplimentara a Brexitului, potrivit unui sondaj al Institutului YouGov realizat pe un esantion de 1.640 de britanici de peste 18…

- Regina Elizabeth a II-a a promulgat luni legea care-l obliga pe Boris Johnson sa ceara Uniunii Europene (UE) o amanare cu trei luni a Brexitului - pana la sfarsitul lui ianuarie 2020 -, in cazul in care nu se ajunge la un acod cu Bruxellesul pana la 31 octombrie, relateaza Reuters. Acest…

- Boris Johnson ar putea merge la inchisoare daca refuza sa amane Brexit-ul dupa ce parlamentarii au adoptat o lege in acest sens, explica fostul director al procurorilor britanici, Lordul MacDonald. Acesta a explicat ca, in cazul in care Johnson va decide sa ignore legea care il impiedica sa scoata Marea…

- Proiectul de lege ii va cere lui Johnson sa solicite UE o amanare a Brexitului daca, pana la 19 octombrie, nu va reusi sa obtina un nou acord cu blocul comunitar sau nu va reusi sa obtina aprobarea Parlamentului pentru iesirea din UE fara acord. 'Scopul legii este sa ne asiguram ca Regatul…

- O petitie privind contestarea deciziei premierului Boris Johnson de a suspenda Parlamentul britanic pana la 14 octombrie, cu aproape trei saptamani inainte de oficializarea Brexitului, a depasit miercuri seara un milion de semnaturi, la nici 24 de ore de la lansare.

- Regina Elizabeta a II-a a Marii Britanii a aprobat, miercuri, cererea premierului Boris Johnson de suspendare a Parlamentului. Decizia deschide calea producerii unui Brexit fara niciun acord. - stirea se actualizeaza - Reamintim ca Boris Johnson a anuntat miercuri ca ii…