Stiri pe aceeasi tema

- May a declarat ca va stabili un calendar pentru procesul de alegere al viitorului lider conservator odata ce se va supune din nou la vot in Parlamentul de la Londra acordul privind Brexitul, lucru asteptat sa se intample la inceputul lunii iunie. Candidatul care va castiga scrutinul intern al partidului…

- ​Cele mai multe tari ex-comuniste care au aderat la Uniunea Europeana în ultimii 15 ani vor ca Bruxelles-ul sa redea mai multe puteri capitalelor nationale, a declarat miercuri premierul polonez, dupa ce a gazduit un summit al celor 13 nou-veniti. Mateusz Morawiecki a respins, de asemenea, notiunea…

- (corespondenta din Strasbourg) Cei 28 de șefi de stat și de guvern ai țarilor membre ale Uniunii Europene s-au reunit miercuri seara, la Bruxelles, in cadrul unui summit extraordinar organizat cu doar doua zile inaintea expirarii termenului suplimentar (12 aprilie) acordat Londrei pentru a gasi soluția…

- Cancelarul german Angela Merkel a apreciat marți ca este "posibila" o amânare a Brexitului pâna la începutul lui 2020, scrie AFP."O amânare a Brexitului cu mai multe luni este posibila, pâna la începutul lui 2020", a spus Merkel, potrivit…

- "Exista motive intemeiate pentru a purta discutii, in conditiile in care Marea Britanie si cei 27 de membri ai Uniunii Europene (UE) se afla intr-o situatie dificila, arzatoare", a subliniat purtatorul de cuvant al Cancelariei federale germane, Steffen Seibert, anuntand etapa germana a vizitei. "Cei…

- Soarta Brexitului devine incerta in cazul in care Theresa May va fi inlaturata din fruntea guvernului. Nu este clar cum, cand si chiar daca Marea Britanie va parasi UE. May, care a votat pentru ramanerea in UE si si-a castigat pozitia politica in haosul de dupa referendumul din 2016, a promis…

- 'O situatie in care Doamna May nu ar fi in masura sa prezinte Consiliului European garantii suficiente asupra credibilitatii strategiei ar conduce atunci la respingerea cererii de prelungire si la preferinta iesirii fara acord', a subliniat Jean-Yves Le Drian in fata deputatilor francezi. Ministrul…

- Un oficial din cadrul presedintiei lui Emmanuel Macron a declarat, joi, ca Franța nu sustine o scurta amanare a Brexitului dincolo de data de 29 martie si considera ca Regatului Unit i-ar reveni sarcina de a incerca sa redeschida negocierea acordul de retragere din UE respins de doua ori de catre parlamentul…