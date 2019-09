Stiri pe aceeasi tema

- ''O solicitare pentru o dezbatere de urgenta privind acordul de retragere din Uniunea Europeana a fost inaintata. Presedintele (Camerei Comunelor) o va examina astazi. Daca o va aproba, in virtutea (procedurii) Standing Order 24 dezbaterea va avea prioritate fata de agenda zilei'', a anuntat Camera…

- Primul-ministru al Marii Britanii, Boris Johnson, a facut un apel catre Parlament sa nu adopte legea prin care Guvernul ar fi impiedicat sa decida ieșirea Regatului Unit fara un acord pe 31 octombrie. Johnson a exclus posibilitatea unei nou amanari a Brexit-ului, iar surse BBC au afirmat ca premierul…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, il intalneste duminica pe premierul britanic Boris Johnson, la ora locala 12.30 (13.30, ora Romaniei), in marja summitului G7 la Biarritz, in sud-vestul Frantei, au anuntat serviciile sale, relateaza Reuters.Boris Johnson i-a scris luni lui Donald…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a afirmat marti ca scrisoarea trimisa de premierul britanic Boris Johnson nu include nicio ''alternativa realista'' la controversata ''plasa de siguranta'', transmite Reuters. Premierul britanic Boris Johnson ii trimisese luni presedintelui Consiliului…

- Premierul britanic Boris Johnson va convoca alegeri anticipate in zilele urmatoare datei Brexitului, daca va pierde la o motiune de cenzura ce ar putea fi introdusa de parlamentarii care se impotrivesc deciziei sale ca pe 31 octombrie Regatul Unit sa iasa din UE, cu sau fara un acord cu Bruxelles-ul,…

- Lira sterlina a coborat la cel mai scazut nivel din ultimii doi ani in raport cu dolarul american, din cauza amenintarii in crestere ca Marea Britanie va iesi din Uniunea Europeana fara un acord bilateral, pe 31 octombrie. Moneda americană era cotată luni după-amiaza la 1,2258 dolari,…

- Brexitul va face din Regatul Unit cel mai minunat loc de pe Pamant, a declarat joi, la Londra, noul premier britanic Boris Johnson, potrivit Reuters. ”Misiunea noastra este livrarea Brexitului la 31 octombrie, cu scopul de a uni si de a reenergiza marele nostru Regat Unit si de a face din aceasta tara…

- Fostul ministru de externe britanic c a obtinut vineri, la Inalta Curte din Londra, respingerea urmaririi in justitie incepute contra sa pentru ca ar fi mintit in timpul campaniei pentru referendumul privind Brexitul, din 2016, transmit Reuters si AFP, potrivit agerpres.ro.Judecatorii Inaltei…