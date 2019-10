Stiri pe aceeasi tema

- Afacerista americanca Jennifer Arcuri a refuzat luni, in mod repetat, sa raspunda intrebarilor daca a avut sau nu o relatie intima cu premierul britanic Boris Johnson pe vremea cand acesta era primarul Londrei, transmite Reuters.

- Premierul britanic, Boris Johnson, este suspectat de un posibil conflict de interese pe vremea cand era primar al Londrei, din cauza legaturilor sale cu o femeie de afaceri care a beneficiat de finantari publice, ceea ce ar putea duce la deschiderea unei anchete penale impotriva sa, informeaza sambata…

- Premierul britanic Boris Johnson acuza Iranul ca se afla in spatele atacurilor vizand doua instalatii petroliere in Arabia Saudita, in drum catre New York, unde urmeaza sa se intalnesca cu presedintele iranian Hassan Rohani, relateaza Reuters si AFP, potrivit news.ro.Statele Unite si Arabia…

- Premierul britanic Boris Johnson a promis luni, in marja summitului G7 din Biarritz (sud-vestul Frantei), un ajutor de 10 milioane de lire sterline pentru a ajuta la reabilitarea padurii amazoniene, afectata de numeroase incendii, informeaza AFP. Guvernul a anunţat acest ajutor într-un comunicat…

- Premierul britanic Boris Johnson nu are intentia de a renegocia acordul de retragere din Uniunea Europeana, iar scenariul sau central de lucru este un Brexit fara acord, au declarat diplomati europeni, citati marti de cotidianul The Guardian. ''A fost evident ca Regatul Unit nu are un alt…