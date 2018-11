Boris Johnson, acord Brexit: Marea Britanie devine colonie Premierul britanic Theresa May si Uniunea Europeana (UE) regizeaza un acord pe tema Brexit-ului care va condamna Marea Britanie la un statut de colonie, a declarat marti fostul ministru de externe al acestei tari, Boris Johnson, informeaza Reuters. 'Nimeni nu este pacalit de acest teatru. O amanare aranjata dupa alta', a notat Johnson pe contul sau de Twitter. 'Un acord va fi incheiat si aceasta va insemna capitularea Marii Britanii', a adaugat el. 'Vom fi prostiti pentru a ramane in uniuni vamale si sub controlul (de reglementare al) Bruxellesului. Oamenii nu au votat pentru un statut… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

