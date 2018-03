Boris Becker si-a pierdut averea de 100 de milioane de lire! Urmeaza mariajul? Cand Boris Becker a fost declarat falimentar anul trecut, sotia sa, Lilly, a jurat sa ii ramana alaturi. Acum, modelul olandez a vorbit despre cat de aproape au fost sa divorteze si cum si-a inecat amarul in vodka. „Am avut un an dur. La inceput, am renuntat la orice. Beam mult, fumam mult, ieseam des si nu ma ingrijeam deloc. M-am gandit ca viata mea e de rahat si o sa mor.”, spune Lilly, in varsta de 41 de ani. “Vodka a devenit prietena mea cea mai buna. Fumam un pachet de tigari pe zi. Boris trecea printr-o perioada grea, asa ca nu a observat. Ne-am deconectat si fiecare a mers pe calea sa”,… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Nimeni nu mai daduse de Israela timp de 5 zile, iar avocata ei a chemat autoritațile pentru a sparge ușa casei. Israela Vodovoz a fost gasita fara suflare in baie. Israela Vodovoz a devenit celebra cand a inceput relatia cu Liviu Arteni, un barbat cu 22 de ani mai tanar decat ea. Dupa o relatie…

- Jay-Z l-a depasit pe Sean ''Diddy'' Combs in topul celor mai bogati cantareti de hip-hop din lume, datorita investitiilor sale profitabile in branduri de sampanie si coniac, potrivit datelor facute publice joi de revista Forbes, relateaza Reuters. Rapperul de 48 de ani si-a sporit averea…

- Daca te intrebai ce mai face rapperul cu succes fenomenal in anii ’90, vestile nu sunt prea bune… Vanilla, alaturi de Laura Acum in varsta de 50 de ani, Vanilla se afla intr-un divort urat de Laura Van Winkle, care sustine ca artistul a ascuns o parte din averea lui, pentru a nu fi nevoit sa o imparta…

- “Anul trecut am modernizat cartierul Dioda și zone din Hipodrom II, Valea Aurie și Reșița II. Continuam și anul acesta proiectul de reabilitare a zonelor de blocuri: am semnat contractul pentru cartierul Turnișor și ne pregatim sa demaram procedura de achiziție pentru o zona din cartierul Hipodrom…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) acorda un imprumut de 278 de milioane de lei (60 de milioane de euro) pentru constructia unui nou gazoduct intre Romania, Bulgaria, Ungaria si Austria (BRUA), in vederea sprijinirii pietelor energetice regionale europene, se arata intr-un…

- Popularitatea Bulgariei ca destinatie turistica sporeste constant iar numarul turistilor straini care viziteaza tara creste in fiecare an, statisticile pe 2017 indicand ca 8,882 milioane de vizitatori straini au venit in Bulgaria, in crestere cu 7,6% fata de 2016, a ...

- STPT estimeaza ca anul acesta aduna venituri totale in valoare de aproape 108 milioane de lei, din care 70 de milioane de lei reprezinta subvențiile de la primarie. Și asta fara TVA, cu TVA cu tot subvențiile ajungand la 90 de milioane de lei, 7,5 milioane de lei alocare lunara. Bugetul…

- Un tribunal din orasul german Leipzig a amanat, joi, pentru saptamana viitoare, luarea unei decizii cu privire la posiblitatea marilor orase de a interzice accesul autovehiculelor diesel mai vechi, o decizie care ar putea afecta valoarea de revanzare a aproximativ 15 milioane de vehicule

- Consiliul local Alba Iulia a stabilit prin bugetul aprobat pentru anul 2018 si investitiile mari care vor fi realizate in acest an. Excedentul bugetar de anul trecut, in valoare de 13 milioane de lei, a fost in totalitate alocat pentru investitii. Aceasta in conditiile in care noul cod fiscal provoaca…

- Grupul Telekom Romania, format din fostele companii de telefonie mobila si comunicatii fixe Cosmote si Romtelecom, a inregistrat anul trecut un profit operational (EBITDA) de 166 mil. euro, in scadere cu 5% fata de anul anterior si venituri totale de 972 mil. euro, mai mici cu 1,3% fata de anul…

- Uniunea Europeana va ridica la 100 de milioane de euro contributia sa la finantarea fortei militare comune G5 constituite de cinci state africane - Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania si Niger - pentru a lupta impotriva jihadistilor in regiunea Sahel, pe fondul recrudescentei atacurilor rebelilor,…

- „Feelingul” primarului Nicolae Robu ii spune ca „fantana cantatoare” nu va costa mai mult de 2 milioane de euro, insa „dotarile extra” ar urma sa coste și ele. Cert este ca investiția finala nu are voie sa depașeasca 4 milioane de euro. Cum mai exact? Explica edilul-șef, cel care a promis inca din 2012…

- Alerta declansata in Guvernul Viorica Dancila. Romania este in pericol sa piarda zeci de milioane de euro, bani europeni. In direct la Romania TV, la emisiunea Andreei Cretulescu, Rovana Plumb a dezvaluit ca sunt probleme in unele compartimente unde se acceseaza bani europeni.Citeste si: Tarom,…

- Posta Romana, companie careia statul i-a sters recent datoria de 170 de milioane de lei catre ANAF, a platit pe servicii de curatenie si servicii IT nu mai putin de 148 milioane de lei (circa 33 milioane de euro), Curtea de Conturi constatand ca aceste contracte au fost incheiate fara respectarea legii.

- Directorul general al CFR SA si membrii Consiliului de Administratie al companiei au beneficiat nelegal de remuneratii bonus in suma de 307.000 lei pentru aprobarea planului de management/administrare, iar alti angajati au utilizat, in perioada 2015 - 2016, autovehicule aflate in proprietatea societatii,…

- Rechizitoriul intocmit de procurori DIICOT Alba Iulia, prin care a fost trimisa in judecata gruparea formata din 15 persoane din zona municipiului Blaj, acuzati de proxenetism si spalare de bani, indica obtinerea de catre inculpati, in urma comiterii infractiunilor, a unor sume de 2.395.988 de lei,…

- Consilierii locali ieseni se intalnesc luni, 19 februarie, pentru a vota proiectul de buget pe anul acesta. Peste 4.000 de propuneri au fost facute de ieseni in consultarile din ultimele saptamani.

- Reprezentantii municipalitatii iesene declara ca 333 de adrese vor fi monitorizate permanent, in special parcurile, esplanadele, intrarile si iesirile din oras, spitalele, scolile, gradinitele, liceele, pietele agroalimentare, parcurile de joaca pentru copii si zonele de agrement. Propunerea urmeaza…

- In calitate de membru al Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri si a Razboiului pentru intregirea Neamului sunt onorat sa anunț ca județul Alba va avea 70 de proiecte dedicate Centenarului Marii Uniri și finanțate cu peste 8 milioane de…

- Proiectul de buget al orasului a dat prilej liberalilor sa faca o comparatie cu Oradea si Cluj, comunitati aflate inaintea Iasului la acest capitol: fonduri mai mari, redirectionate mai chibzuit, sunt de parere consilierii locali ai PNL. Etienne Ignat s-a aratat reticent ca cei 60,7 milioane de lei…

- Joi, 15 februarie, Comisia a propus alocarea unei sume de 104 milioane de euro din Fondul de solidaritate celor patru state membre UE afectate de dezastre naturale in 2017. Acesta este unul dintre rezultatele concrete ale promisiunii Comisiei Juncker de a oferi mai mult decat simple vorbe de incurajare…

- "Este vorba de doua proiecte pe care le avem, cu o investitie de peste 18 milioane de euro, facem referire aici la achizitionarea a patru nave - doua de interventii rapide, una de supraveghere si una de interventie pe mare - si cel mai important proiect este proiectul de construire a Unitatii Nationale…

- Grupul Digi Communications a inregistrat la 31 decembrie 2017 un profit net de 61,706 milioane de euro, in crestere cu 424% fata de cel raportat la finele lui 2016, de 11,783 milioane de euro, potrivit rezultatelor preliminare publicate miercuri pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

- Gigi Becali face un anunt soc! Acesta vrea sa-si doneze toata averea bisericilor si actelor de caritate. De cand a iestit din puscarie a facut donatii de peste 30 de milioane de euro. El a anuntat ca doar o mica parte din avere o va lasa familiei iar restul va dona pentru ca in ceruri sa-l astepte un…

- Gigi Becali face un anunț șoc! Acesta vrea sa-si doneze toata averea bisericilor si actelor de caritate. De cand a iestit din puscarie a facut donatii de peste 30 de milioane de euro. El a anuntat ca doar o mica parte din avere o va lasa familiei iar restul va dona pentru ca in ceruri sa-l astepte…

- Averea lui fondatorului Facebook a scazut cu 2,9 miliarde de dolari vineri, dupa ce a anunțat ca dorește ca are de gand sa restricționeze materialele mass-media sau promoționalele intreprinderilor pe paginile utilizatorilor și sa se concentreze mai mult pe conexiunea acestora cu familie și prieteni.…

- Cinci persoane inarmate au jefuit, ieri, un magazin din interiorul hotelului Ritz, aflat la Paris, de unde au furat bijuterii a caror valoare ar putea ajunge la aproximativ 4,5 milioane de euro, a informat politia locala, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Potrivit cifrelor si estimarilor principalilor jucatori din comertul electronic valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016. Mai exact, romanii au cheltuit, in medie, 7,67 milioane de euro in fiecare zi din an pentru cumparaturi prin internet.

- Valoarea totala a tranzactiilor cu terenuri pentru proiecte imobiliare (exceptand segmentul industrial) a crescut semnificativ in 2017 fata de 2016, depasind pragul de 350 milioane euro la nivel national, aproximativ 70% din aceasta valoare revenind Capitalei, unde tranzactiile cu terenuri pentru…

- O inițiativa a conducerii Serviciului Vamal privind necesitatea reabilitarii drumurilor de acces spre posturile vamale de frontiera a primit susținerea Ministerului Economiei și Infrastructurii, scrie mold-street.com. In prima faza, proiectul de reabilitare vizeaza construcția capitala a celor mai…

- Activitatea ANAF va fi blocata total daca nu se va amana termenul de depunere a declaratiilor fiscale din luna ianuarie, considera fostul sef al Fiscului, Gelu Diaconu, care critica PSD ca inghesuie milioane de romani cu forta la ghiseele ANAF.

- Cea mai bogata femeie din China a reușit sa-și mareasca substanțial averea, in doar patru zile. In aceasta perioada, ea a caștigat nu mai puțin de doua miliarde de dolari, relateaza Fortune.com. Yang Huiyan, in varsta de 36 de ani, și-a marit averea cu 2,1 miliarde de dolari in doar patru zile. Femeia…

- Milioane de oameni care traiesc pe Coasta de Est a SUA s-au confruntat in ultimele zile cu asa-numitul "ciclon bomba" care a adus o vreme polara, cu caderi abundente de zapada si viscol puternic, provocand inundatii, intreruperi ale alimentarii cu energie electrica, anulari ale curselor aeriene si…

- Brazilianul Philippe Coutinho, care a semnat luni cu FC Barcelona si va incerca sa faca uitata plecarea lui Neymar la PSG, a subliniat ca el este ''diferit'' de compatriotul sau si ca a venit pe Camp Nou pentru a-si ''gasi propriul sau loc''. ''Noi suntem jucatori diferiti. Neymar este un…

- "In prima saptamana a lunii ianuarie, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a primit suma de 664 milioane euro, ce reprezinta rambursarea de la Comisia Europeana, in contul cheltuielilor efectuate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), in perioada 16 octombrie - 30…

- Cei mai sanatosi romani traiesc in judetul Sibiu? Sibiu este singurul judet din Romania a carui farmacii genereaza pierderi cumulate de peste 3 milioane lei. In acelasi timp, cele mai mari profituri sunt raportate in judetele Arges si Bucuresti-Ilfov, unde farmaciile genereaza profituri de peste…

- Consiliul Concurentei a sanctionat cu 73 milioane de lei 6 companii care au particopat la licitatii pentru echipamente de masurare a energiei electrice, printre aceste aflandu-se Electrica SA, Ecro SRL, Electromagnetica SA, Elster Rometrics SRL, Energobit SA si Landis+GYR AG.

- Autoritatile italiene au dat publicitatii imagini de la cel mai mare furt din Venetia din ultimele decenii. De la unul dintre cele mai faimoase muzee din oras hotii au sustras, in plina zi, bijuterii scumpe. Inca nu au fost prinsi, iar artefactele ar putea avea o soarta nefericita.

- O sticla de votca foarte scumpa, estimata la 1,3 milioane de dolari, a fost recuperata in capitala daneza, Copenhaga, a informat vineri politia, dupa ce miercuri confirmase ca a fost furata. Sticla rara de votca Russo-Baltique a fost gasita o vila aflata in renovare din nordul capitalei,…

- Katrina Lake, 34 de ani, este fondatoarea Stitch Fix si a devenit una dintre cele mai bogate femei din SUA care si-a facut averea singura, potrivit Business Insider. Katrina Lake a realizat Stitch Fix, serviciu de shopping online, pornind de la esecul unei idei de start-up. In prezent, potrivit…

- Peste 167.000 de turisti romani au cheltuit in statiunile din tara de Revelionul 2017/2018 aproape 37 de milioane de euro, in crestere cu 11% fata de anul anterior, potrivit unei analize realizate de Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). De ...

- Spotify, compania suedeza ce a gasit si implementat o solutie prin care sa ofere utilizatorilor muzica, fara a incalca drepturile de autor, a completat actele pentru listarea pe bursa americana, anunta Axios. In momentul de fata, se vorbeste despre intrarea in arena de tranzactionare in…

- SUA vor investi peste 200 milioane de dolari pentru renovarea si modernizarea unor facilitati inclusiv din Romania, inainte de utilizarea lor in Europa de catre fortele aeriene americane. Aceste cheltuieli (in valoare totala de 214,2 milioane dolari pentru anul fiscal 2018, care a inceput…

- FC Barcelona, liderul la zi din La Liga, a incasat pentru sezonul trecut suma de 146,2 milioane euro din drepturile de televizare, depasind cu aproape 7 milioane euro incasarile campioanei Real Madrid, relateaza Reuters. Cele 20 de cluburi din prima liga spaniola au impartit 1,247 miliarde…

- O sticla de votca în valoare de 1,3 milioane de dolari, care îi aparținea unui colecționar danez și care nu era asigurata, a fost furata din Copenhaga. Este vorba despre o sticla foarte rara Russo-Baltique, facuta din aproximativ 3 kilograme de aur și 3 kilograme de argint, care…

- Numarul persoanelor ocupate in Germania a atins in 2017 cel mai ridicat nivel de la reunificarea tarii, prezenta imigrantilor permitand primei economii europene sa contracareze efectele imbatranirii populatiei, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Conform cifrelor provizorii publicate de Oficiul federal…

- Engie Romania, unul dintre cei doi mari furnizori de gaze din Romania, va cumpara 262 de autovehicule de la Renault Commercial Roumanie, valoarea contractului ridicandu-se la 16,4 milioane de lei (circa 3,58 milioane euro), fara TVA.

- Dezastrul de la Cernobil va ramane ca o pata neagra in istoria omenirii, asta e clar. Cateva imagini, insa, iti arata ca locurile din apropierea centralei nu sunt atat de sinistre, scriu cei de la Playtech.ro. Pripiat, odata un oras de 40.000 de oameni, este la o distanta foarte mica de Cernobil,…

- Veolia Energie Iasi a anuntat ca anul viitor va investi 2,8 milioane de euro din fonduri proprii intr-un proiect important din Iasi. Compania urmareste realizarea cogenerarii pe perioada de vara la CET I Tudor Vladimirescu prin instalarea unui motor de cogenerare cu puterea electrica intre 4,1 si 4,7…