Stiri pe aceeasi tema

- Exatlon 17 martie. A fost o ediție tensionata sambata, in cadrul competiției din Republica Dominicana. „Faimoșii” au caștigat probele, iar Giani Kirița i-a aruncat cuvinte grele Marianei din echipa „Razboinicii”. S-a lasat cu un schimb de replici dur intre cei doi concurenți. Giani a jignit-o pe sportiva…

- Mama Roxanei Ciuhulescu a facut dezvaluiri cu lacrimi in ochi despre ginerele ei Silviu. Viitorul ginere in acte, avand in vedere ca Roxana și Silviu nu sunt casatoriți inca. „Inca de la inceput am simțit ca e ca și fiul meu. Ne-a ajutat foarte mult (n.r.- cand a murit bunica Roxanei), a fost cu noi…

- Lora a fost deranjata dupa ce Liviu Varciu a spus anumite cuvinte urate despre ea in reality-show-ul Asia Express. Lora a vorbit și despre episodul „panarama perversa”, cantareața afirmand ca cineva i-a spus ca ar fi numit-o așa Liviu Varciu. „Liviu m-a injurat in momentul ala, eu aveam un turban pe…

- Așa cum Spynews.ro a anunțat, in exclusivitate, in aceste momente, clubul Dinamo București este ținta familiei Borcea. Nu prin Cristi Borcea, ci prin fiul acestuia, Patrick, cel care va obține, imediat cum afacerea se va parafa, postul de președinte al clubului de fotbal al ”cainilor roșii”.

- Un hot a fost prins in flagrant in timp ce fura capace de la rotile masinilor parcate intre blocuri. Scenele incredibile s-au petrecut in Pitești. Acesta venise la furat cu propria mașina. Și-a tras o gluga pe cap și o cagula pe fața, dar a avut mare ghinion. Totul s-a petrecut in cartierul Gavana din…

- Adrian Mutu a lasat-o acasa pe lui soția sa și a iesit cu amicii sai la un sprit. "Briliantul" a mers la un celebru restaurant de lux din zona Herastrau, iar acolo, impreuna cu cativa prieteni apropiati, s-au cinstit cum au putut ei mai bine, pana pe la 4 dimineata! Adrian Mutu, despre afectiunea…

- Cristian Borcea nu mai este implicat financiar la Dinamo, ramane cu sufletul alaturi de clubul din Soseaua Stefan cel Mare. Dinamo a ratat prezenta in play-off, iar fostul actionar a fost extrem de afectat. Dezvaluirea a fost facuta de nasul sau, Gigi Becali. "A mancat nu stiu cate kilograme…

- Tibi Ușeriu conduce ultramaratonul de la Cercul Polar inca din prima zi. Singurul roman care a caștigat de doua ori cursa 6633 Arctic Ultra, are un avans considerabil fața de urmaritorul sau. Potrivit organizatorilor, intre primii cinci concurenți sunt și alți doi romani care participa la competiție.…

- Fostul antrenor de la Dinamo a spus ca l-a vizitat de mai multe ori pe Borcea și ca omul de afaceri este afectat de faptul ca echipa antrenata de Florin Bratu a ratat play-off-ul. Potrivit lui Țalnar, Borcea este tot mai decis sa investeaca la Dinamo și-l va numi pe fiul sau in conducerea echipei, așa…

- Caz revoltator in comuna Galațeana Schela! O fetița de doar 6 ani a ajuns la spital cu o alcoolemie de 1 la mie, dupa ce ar fi baut, in mod accidental, vin dintr-o sticla in care credea ca este suc. Copila a fost lasata nesupravegheata de parinți, iar Directia Generala pentru Protectia Copilului Galati…

- Pepe a aparut in ipostaze tandre cu asistenta lui Dan Negru, Anastasia. Imaginile sunt din ultimul videoclip al lui Pepe, la care artistul și Anastasia au colaborat. „A fost super, nu ma asteptam sa fiu asa indrazneata. Ramane intre noi cum a fost, nu spunem la nimeni”, a declarat Anastasia. Pepe a…

- A fost o seara plina cu emoții negative, dar și unele pozitive la „Ferma Vedetelor”. In timpul unei vizite, prezentatoarea emisiunii, Monica Barladeanu a venit cu o scrisoare care era destinata unei echipe aflata in competiție. Este vorba despre Andrei Duban și superba lui soție, Grațiela. Imediat ce…

- Scene amuzante s-au petrecut la Jocurile Olimpice de Iarna 2018, dupa ce un barbat a sarit pe gheața și a inceput sa se dezbrace sub privirile nedumerite ale tuturor celor prezenți. Totul s-a petrecut la scurt timp premierea participantilor la proba de 1000 de metri, potrivit foxnews.com. In varsta…

- Nu, imaginile nu sunt trucate. Sunt cat se poate de reale și s-au petrecut intr-un oraș de la noi din țara. In era vitezei și a tehnologiei, aceste fotografii sunt pentru unii oameni o dovada clara ca romantismul nu a disparut, insa, alții au ras in hohote de felul in care acest barbat a ales […] The…

- Cu tot mai multe șanse la un Oscar la categoria ”cel mai bun actor in rol principal”, Gary Oldman a dezvaluit procesul transformarii in personajul interpretat in ”Darkest Our”, film, de asemenea, nominalizat la Oscar. Echipa de make-up artiști a dezvaluit ca actorul a petrecut 200 de ore pe scaunul…

- Un hotel din Bosnia, locul unde au fost comise de catre trupele paramilitare sarbe crime oribile, se afla in centrul unei dispute dintre supraviețuitori și autoritațile care ar prefera sa uite ce s-a intamplat acolo. Recenziile pe site-ul TripAdvisor pentru hotelul Vilina Vlas sunt mixte. Doar un cuplu…

- Mario Fresh, artistul cunoscut ca „fiul vitreg” al lui Alex Velea, și-a revazut iubita, pe Alexia Esca, dupa ce aceasta a fost plecata pentru o perioada din țara. Imediat cum s-au intalnit au facut un selfie. Fotografia a fost urcata de cantareț pe contul personal de socializare, iar, la scurt timp,…

- Fosta judecatoare Geanina Terceanu a banuit ca va ajunge dupa gratii, așa ca și-a luat toate masurile de precauție sa sufere cat mai puțin la inchisoare. Magistratul care a avut pe mana destinele lui Cristi Borcea și ale fraților Victor și Giovani Becali s-a asigurat ca pedeapsa pe care o executa pentru…

- Judecatorii au dat sentinta definitiva in dosarul Transferurilor: Geanina Terceanu-7 ani de inchisoare, Victor Becali -5 ani si 8 luni de inchisoare. Cristian Borcea a fost achitat de magistrați. Victor Becali se intorce la inchisoare. Victor Becali a primit o condamnare de cinci ani și patru luni de…

- Procurorul special Robert Mueller, insarcinat cu investigatia referitoare la amestecul rus in alegerile prezidentiale din Statele Unite, ancheteaza cu privire la eforturile lui Jared Kushner, ginerele presedintelui Donald Trump, de a atrage capitaluri straine – in special ruse si chineze – in intreprinderea…

- Philipp Plein a implinit 40 de ani și a dat o petrecere de fițe pentru prietenii lui! Celebrul designer a petrecut pe un yacht de lux in America, vineri (16 februarie). Nu au lipsit, desigur, cele mai scumpe șampanii de pe piața, tortul și meniul de fițe. Așa cum era de așteptatcand vine vorba de […]…

- Managerul Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Alba, Marius Șuluțiu, a declarat, astazi, despre ca ambulanțierul Dumitru Ignat, nu va fi pedepsit pentru ca a facut o fapta buna, iar in acest caz nu se va derula o ancheta, ci a cerut doar o nota explicativa pentru a afla cum s-a petrecut evenimentul…

- O vanzatoare din Craiova a fost amenințata cu o sticla de un hoț. Incidentul a avut loc pe 11 februarie, cand doi tineri au intrat in magazin, cu intenția de a fura. Camerele de supraveghere amplasate in incinta magazinului au surprins momentul in care unul dintre talhari a pus mana pe o sticla și…

- Surse DAS (Departamentul Anchete Speciale al CANCAN.ro) informeaza ca deputatul giurgiuvean Andrei Alexandru, fost sef la OSIM, poreclit "Bibelou", a patit un mare pocinog cu soferul lui. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta in exclusivitate toate detaliile.

- Borcea și frații Becali au avut azi ultimul termen la Inalta Curte. DNA a cerut 8 ani de inchisoare pentru judecatoarea șpagara. In dosarul ”Mita pentru judecatoare”, cei trei oameni care taiau și spanzurau in fotbalul romanesc sunt acuzați pentru dare de mita. Ultimul termen la Inalta Curte a fost…

- Sorin Stanescu, unul dintre cei mai mari jucatori din industria medicamentelor, este miliardarul român care a chefuit 3 nopti cu fiul lui Trump într-un conac ascuns din Giurgiu, noteaza CanCan.

- Referitor la incidentul petrecut marti 30.01.2018 in incinta scolii reprezentantii Scolii Gimnaziale nr. 28 Dan Barbilian Constanta fac cateva precizari. Potrivit directorului unitatii de invatamant, prof. Doina David in jurul orelor 13.00 mamele a doi elevi ai clasei a V a, au solicitat accesul in…

- Impactul nu a fost unul violent, dar niciunul dintre soferi nu a plecat de la locul incidentului. Accidentul rutier s-a produs la o intersectia dintre strazile Eliade cu Primaverii din Bucuresti, scrie Cancan. Dan Diaconescu risca sa ajunga iar la INCHISOARE. Acuzatii SOCANTE La scurt…

- Moldoveanul Vitalie Zara, observatorul OSCE in estul Ucrainei, care a murit saptamana trecuta intr-un accident rutier, a fost petrecut astazi pe ultimul drum. Colonelul a fost inmormantat in satul Budai din raionul Telenesti cu onoruri militare.

- Dupa ce au aparut zvonuri ca Borcea urmeaza sa se implice din nou la Dinamo, atunci când va iesi din închisoare, Gigi Becali a precizat ca finul lui nici nu se gândeste la asa ceva.

- Fosta soție a lui Cristi Borcea, Mihaela Borcea, are o fata din mariajul cu acesta, care este foarte frumoasa. Mihaela Borcea, care are o noua relație amoroasa , este mama a trei copii din mariajul pe care l-a avut cu omul de afaceri Cristi Borcea. Pe fiica ei din aceasta casnicie o cheama melissa Antonia,…

- Inca o beție la Dinamo. 6 straini au petrecut in club cu șampanie și vinuri scumpe. Abia s-au stins ecourile dupa beția de la Piatra-Neamț. Cațiva dintre strainii lui Dinamo au profitat din plin de ziua libera primita de la Vasile Miriuța inaintea plecarii in cantonamentul din Cipru. Romera Navarro, Luka…

- Visul "cainilor" de a evolua in Champions League devine realitate intr-o piesa de teatru in care un ultras dinamovist e judecat intr-un proces ce se ține in timpul finalei Juventus Torino - Dinamo București. "Lasați-ne sa ne pregatim de Champions League!", spunea Cristi Borcea in 2007, cand toata suflarea…

- Un accident mortal s-a petrecut miercuri dimineata in comuna argeseana Stalpeni. In urma tragicului eveniment Dragos Stoican a incetat din viata, asta in ciuda eforturilor facute de medici pentru a-i salva viata. Ceea ce a socat si mai mult este faptul ca acesta petrecuse toata noaptea alaturi de…

- Aflata in America, unde a petrecut o vacanța de vis alaturi de fiica sa, Irina, Monica Gabor și-a aniversat implinirea varstei de 30 de ani! Monica Gabor traiește, de ceva ani, visul american la cele mai inalte cote. Vedeta locuiește intr-o vila de lux, in Malibu. Și strabate America la volanul celor…

- Ambasadoarea Olandei in Romania, Stella Ronner-Grubacic, se afla in centrul unui scandal dupa ce Cancan.ro a dezvaluit ca a petrecut revelionul alaturi de familia omului de afaceri Nelu Iordache, condamnat in prima instanta intr-un dosar DNA. Ambasada Olandei a sustinut ca Stella Ronner-Grubacic nu…

- De Anul Nou, Ilie Nastase i-a facut surpriza consoartei sale o vacanta exotica in Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite. Dupa opt ani de convietuire, bogatasul a prins coarda sensibila a pretentioasei sale sotii, asa ca a surprins-o cu acest cadou care a durat sase zile. Evident, vacanta nu a fost…

- Doua accidente violente s-au petrecut, in aceasta dimineața, pe drumul național care leaga localitațile Turda și Alba Iulia. Traficul auto a fost blocat, pentru circa 1 ora. Interesant este caambele accidente s-au petrecut intr-o zona care este acoperita de lotul 3 al autostrazii Turda-Sebeș, care se…

- Antonio Candreva a declarat ca nu i-a scuipat si injurat pe suporterii echipei Inter Milano care au ras de acesta. „Nu am scuipat spre niciun fan. Și nici nu i-am injurat. M-am suparat pe mine insumi ca nu am tinut balonul", a spus fotbalistul. Incidentul s-a petrecut in minutul 14 al primei reprize…

- Cristi Borcea s-a intors dupa gratii, dupa ce a avut o permisie de 5 zile, pentru a petrece sarbatorile alaturi de familie. Fostul actionar al lui Dinamo arata foarte bine, el aparand in fata presei cu o gluga pe cap. Cristi Borcea a fost zambitor atunci cand a iesit din arest, dupa ce a primit permisia…

- Cristian Borcea s-a intors la inchisoare. A avut o permisie de cinci zile pentru a sta alaturi de familie, de Craciun. A fost a doua de care a beneficiat in acest an. Prima data cand a fost lasat acasa, fostul actionar de la Dinamo si-a botezat fiul cel mai mic.

- In decembrie 1989 era militar in termen, intr-o unitate de elita. A executat misiuni la Timisoara si Bucuresti in timpul Revolutiei, dar a vazut si minerii in actiune si a simtit furia multimii la Targu-Mures. A fost rugat sa i se acorde titlu de luptator si a refuzat, scarbit de jocurile murdare ale…

- Avocatul Jeffrey Lovitky considera ca Trump si Kushner nu au declarat bunuri detinute in 30 de fonduri de investitii la care cuplul detine actiuni. In plangerea depusa la tribunalul municipal din Washington se precizeaza, de asemenea, ca cei doi ar fi trebuit sa declare valoarea si veniturile care provin…