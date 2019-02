Borcea a fost încarcerat la Penitenciarul Rahova Cristian Borcea, fost finantator al clubului Dinamo, a fost incarcerat, vineri dimineata, la Penitenciarul Bucuresti-Rahova, a declarat pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al acestei unitati de detentie, Gabriela Livadariu.



Ea a precizat ca timp de 21 de zile Borcea se afla intr-o perioada de carantina in care se fac informarile despre obligatii, drepturi, responsabilitati si programul zilnic.



"Se fac analizele medicale, evaluari psihologice si educationale, iar la sfarsitul celor 21 de zile se analizeaza in comisia de stabilire a regimului de executare (a pedepsei n.r.)",…

Sursa articol: agerpres.ro

