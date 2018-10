Borboly Csaba: Importanţa referendumului a fost batjocorită Borboly Csaba considera ca prezenta redusa la urne demonstreaza ca actuala clasa politica nu mai poate mobiliza electoratul pentru un anumit scop, ci doar impotriva cuiva sau a ceva. 'Fiecare referendum aduce noi sarcini clasei politice, dat fiind ca referendumul este cel mai important instrument democratic. Actualul plebiscit trebuia sa aiba o importanta si o miza, din pacate aceasta importanta a fost batjocorita de politica damboviteana. Prezenta inregistrata la referendum demonstreaza ca politicul nu mai poate mobiliza electoratul pentru un scop anume, ci doar impotriva cuiva sau… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

