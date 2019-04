Stiri pe aceeasi tema

- Biserica Ortodoxa Romana a decis ca slujba dedicata sarbatorii de Sfantul Gheorghe din acest an sa nu se mai savarșeasca pe 23 aprilie, ci in a doua zi de Paști, pe 29 aprilie, pentru ca in acest an sarbatoarea cade in Saptamana Patimilor, perioada de post intens, spun oficialii Patriarhiei.Citește…

- Seful statului si sotia sa, Carmen Iohannis, au ajuns la Biserica "Sfanta Treime" din centrul municipiului Sibiu cu putin timp inainte de ora 21.00, tinandu-se de mana, scrie news.ro. "Va dorim sarbatori luminate. La multi ani", a spus Klaus Iohannis, inainte de a intra in biserica. Slujba…

- In Biserica Romano-Catolica, astazi este Sambata Mare. Papa Francisc va oficia diseara Slujba de Inviere in bazilica San Pietro. Celebrarile religioase catolice vor culmina, maine, odata cu Sfanta Liturghie si cu ‘Urbi et Orbi’, traditionalul mesaj de Paste, rostit in fiecare an de Suveranul Pontif.…

- In perioada sarbatorilor pascale, se inregistreaza cel mai mare consum de oua. Pe de alta parte, in aceeasi perioada sunt semnalate si cele mai multe toxiinfectii alimentare, cele mai multe cauzate de ouale alterate. Indiferent de unde le cumparati, inainte de a le folosi este bine sa testati prospetimea…

- Elevii intra de sambata, 20 aprilie, in vacanța de primavara, de doua saptamani, programata de Ministerul Educației in perioada 20 aprilie – 5 mai 2019. Astfel, elevii vor fi liberi de Sarbatorile de Paști și de 1 Mai. Semestrul al doilea va dura pana pe 14 iunie 2019, iar vacanța de vara va incepe…

- In perioada 10-14 aprilie, la CRAFT, se desfasoara o noua editie a Salonului Industriei Usoare, o editie dedicata Sarbatorilor Pascale. Vor expune la vanzare, cu preturi promotionale, peste 60 de firme din intreaga tara. Datorita succesului de care s-a bucurat Salonul Industriei Usoare in randul publicului…

- Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat miercuri, in direct la postul de televiziune Realitatea TV, pe fondul scandalului apariției Anei Pauker pe un afiș al Muzeului Vaslui, ca totul este o eroare.Citește și: Explicația alaturarii Anei Pauker langa Regina Maria pe un afiș la Muzeul…