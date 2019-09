Boosteroid.com a generat interes maxim printre vloggerii pasionaţi de gaming Unii dintre cei mai cunoscuti dintre ei, precum HIGHMAN si Thiefyo, au postat pe canalele lor de youtube analize complete ale platformei, fiind urmariti de zeci de mii de oameni. Boosteroid.com ofera urilizatorilor posibilitatea ca pentru 9,99 euro pe luna sa poata juca cele mai cunoacute jocuri precum Call of Duty, League of Legends, GT5 sau World of Tanks.

Cu ajutorul acestui serviciu de gaming in cloud jucatorii nu mai au nevoie de un computer de mii de euro, ci doar de un calculator normal cu o legatura buna la internet.

Deja mii de gameri si-au facut cont pe boosteroid.com… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

