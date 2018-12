Bonusurile ANAF pentru plățile în AVANS, ȚEAPĂ! Cum se justifică instituția O reduc% din totalul sumei de plata - asta le-a promis ANAF romanilor care iși vor achita darile pentru 2018 pana la 15 decembrie. Nu mica le-a fost uimirea celor care s-au prezentat la ghișee și au constatat ca suma datorata statului trebuie achitata integral, la fel ca și in cazul celor care au ales sa aștepte somațiile de plata emise de ANAF. „Organul fiscal va efectua o analiza a documentelor si intocmeste un referat prin care aproba aceasta facilitate pentru persoanele fizice care indeplinesc conditiile prevazute de lege. Dupa scaderea din evidenta fiscala a valorii bonificatiei,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii care au depus cereri unice de plata vor primi in avans, incepand de marti, 16 octombrie, subventiile necesare pentru efectuarea lucrarilor agricole de toamna, a informat luni premierul Viorica Dancila. „Incepand din aceasta saptamana, fermierii care au depus cereri unice de plata vor primi…

- Ministerul Agriculturii a anuntat joi ca, potrivit datelor Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), pana la 17 octombrie, au fost platiti 191.799 fermieri, in cadrul campaniei de plati in avans pentru acest an, suma autorizata la plata fiind in valoare de 51,18 milioane euro.…

- A fost demarata campania de plata in avans a subvențiilor agricole pentru 2018. Astfel guvernul PSD-ALDE continua o practica benefica, care a adus recolte record și face dovada perseverenței in aplicarea masurilor cheie ale programului de guvernare pentru a acorda fermierilor romani șanse egale in competiția…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a demarat Campania de plați in avans pentru fermierii care au depus Cereri Unice de Plata in anul 2018. Pentru prima zi au fost calculați un numar de 102.077 fermieri cu suma totala de 28.671.777 euro. In conformitate…

- "Incepand de maine (marti - n.r.), fermierii care au depus cereri unice de plata vor primi in avans subventiile necesare pentru efectuarea lucrarilor agricole de toamna. Chiar in prima zi, 16 octombrie, 100.000 de fermieri isi vor primi banii, iar in urmatoarele zile alti 350.000 de fermieri vor…

- ”Incepand de maine, fermierii care au depus cereri unice de plata vor primi, in avans, subvențiile necesare, pentru efectuarea lucrarilor agricole de toamna. Chiar in prima zi, 16 octombrie, o suta de mii de fermieri iși vor primi banii, iar in urmatoarele zile, alți 350.000 de fermieri vor beneficia…

- Guvernul a aprobat Hotararea privind stabilirea pentru anul 2018 a cuantumului per hectar al platii unice pe suprafata, al platii redistributive si a intervalelor de suprafata pentru care se acorda aceasta, al platii pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu, al platii pentru tinerii fermieri…

- CHIȘINAU, 15 sept — Sputnik. Banca Naționala a Moldovei (BNM) a venit cu o clarificare a poziției privind reglementarea și autorizarea monedei virtuale, precizând ca investitorii în aceste active risca sa ramâna fara mijloacele investite. © Sputnik / Мирослав РотарьȘeful…