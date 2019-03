Guvernul italian a adoptat recent decretele-lege privind crearea "venitului de cetatenie" (Reddito di cittadinanza, RDC), care va fi acordat si strainilor din Italia, precum si scaderea varstei de pensionare.

Bonusul Renzi este in valoare de 80 de euro pe luna, adica 960 de euro pe an și se platește prin cecul pentru salariu in fiecare luna. La acesta au dreptul, lucratorii casnici – menajere si badante.

Lucratorii casnici, pentru a beneficia si in 2019 de suma de 960 euro (suma bonusului pe tot anul), trebuie sa completeze declaratia 730, potrivit portalului ebada.it. Totusi,…