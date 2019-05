Bonus pentru constructorii autostrăzii Braşov - Ploieşti. 100 de milioane de euro dacă termină lucrarea cu un an mai devreme "Sunt foarte multe date concrete si cred ca nu are rost sa le precizam pe toate. Ele sunt in studiul de fundamentare, sunt in contractul de parteneriat public-privat, sunt pe site. Cateva sunt importante: 1,4 miliarde euro este valoarea investitiei din care partenerul public pana la 25% si pana la 75% sau putin mai mult asocierea careia i s-a atribuit si care a fost astazi prezenta. Durata intregului proiect este de 24 de ani din care, in principiu, este un an proiectare, trei ani executie si 20 de ani operarea, astfel incat sa poata fi returnata valoarea pe care a investit-o partenerul privat.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

