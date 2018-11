Stiri pe aceeasi tema

- Mitica Buzatu s-a pocait. Cu constiinta incarcata a dat fuga la Husi la Episcopie sa se spovedeasca. A recunoscut ca in tinerete ii placea sa se mai imbrace in haine femeiesti si din acest motiv a boicotat cat a putut referendumul. A empatizat cu cei din comunitate gay, pentru ca i-a inteles, asa cum…

- Scaderea populatiei Romaniei va afecta negativ sistemul de pensii Scaderea populatiei României, atât prin sporul negativ, cât si prin migratie, va afecta negativ sistemul de pensii, au declarat vineri, 26 octombrie, specialistii prezenti la o reuniune de profil. Doua institutii…

- Buzatu vrea s-o primeasca la Vaslui pe Dancila, asa cum se cuvine, cu rachiu, violuri si fanfare. Daca tot i-a pus feciorul secretar de stat in Guvern, vrea ca sederea acesteia in judet sa fie una placuta. Asa ca a lasat sedinta de CJ si a plecat in tromba direct la ferma sa, de la [...]

- Aceasta fotografie a fost surprinsa taman in sedinta pe care Buzatu a convocat-o la ordinul lui Dragnea, inainte de referendum si in care trebuia sa le explice colegilor de partid de ce a semnat acea scrisoarea deschisa, alaturi de tradatorii Firea si Neacsu. O umilinta pe care bossul din Vaslui a inghitit-o…

- Daca tot e moda scrisorilor in PSD, ai nostri social democrati de la Vaslui s-au gandit sa ticluieasca cateva randuri ostile lui Mitica. Nu ca ar vrea sa-l demita, ci doar sa-i faca bau!, lui si Ramonei – trezoriera. Scrisoarea, din pacate, a iesit lunga, fiindca a fost scrisa pe hartia igienica de…

- Contractul de executie cu privire la modernizarea retelelor de apa din municipiul Vaslui, printr-un proiect in valoare de circa 75 de milioane de lei, a fost semnat, miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, in prezenta conducerii Aquavas, a reprezentantilor primariei si a constructorilor si proiectantilor…

- Lanțul de magazine Dedeman face angajari in aceasta perioada in mai multe orașe din Romania. Sunt libere urmatoarele posturi:– lucrator comercial– consultant vanzari – stivuitorist– recepționer marfa– casier– reprezentant vanzari– agent de securitate interna– consultant vanzari raionul de materiale…

- Toata suflarea din Romania stie cum Dragnea l-a deturnat pe seful papadiilor si al lautarilor, Florin Salam de la nunta lui Marinica de la Galati, la chermeza lui fiu-su de la Snagov, insa putini stiu dedesubturile. Povestea e un pic mai intortocheata. Adi Minune de la Barlad, bun prieten cu Vali Vijelie,…