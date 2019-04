Bonus de 1 miliard de dolari. Cine e norocosul Mai precis, cele 636,6 milioane de acțiuni Xiaomi primite de omul de afaceri ca bonus pe 2018 valoreaza 956 de milioane de dolari. Ceva mai puțin decat profitul producatorului de electronice, in special telefoane mobile, pentru tot anul trecut, care s-a ridicat la 1,3 miliarde de dolari. Citeste mai departe pe DC Business. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

