Bonurile fiscale în valoare de 695 de lei emise pe 17 iunie au ieşit câştigătoare la extragerea de duminică Bonurile fiscale in valoare de 695 de lei emise in data de 17 iunie au iesit castigatoare la extragerea Loteriei bonurilor fiscale de duminica, 21 iulie 2019. La aceasta extragere au participat bonurile fiscale emise in perioada 1 - 30 iunie 2019. Fondul de premiere este de un milion de lei, suma din care vor fi acordate cel mult 100 de premii. Potrivit unui comunicat al MFP, daca numarul cererilor de revendicare este mai mare de 100, va fi organizata cea de-a doua extragere, pentru determinarea celor maxim 100 de bonuri castigatoare. Rezultatele extragerii vor fi publicate pe site-ul Ministerului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

