Bonurile fiscale câştigătoare la extragerea de duminică sunt cele din 22 februarie 2018, cu o valoare de 969 lei Bonurile fiscale emise in data de 22 februarie 2018, cu o valoare de 969 lei, au fost desemnate castigatoare la extragerea Loteriei bonurilor fiscale de duminica.



La aceasta extragere au participat bonurile fiscale emise intre 1 si 28 februarie 2018. Fondul de premiere este de 1 milion de lei, suma din care vor fi acordate cel mult 100 de premii.



