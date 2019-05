Bonurile câştigătoare la extragerea Loteriei bonurilor fiscale sunt cele din 24 aprilie, cu o valoare de 914 lei Bonurile fiscale emise in data 24 aprilie 2019, cu o valoare de 914 lei, au iesit castigatoare la extragerea Loteriei bonurilor fiscale de duminica. La aceasta extragere au participat bonurile fiscale emise in perioada 1 - 30 aprilie 2019, iar fondul de premiere este de 1 milion de lei, suma din care vor fi acordate cel mult 100 de premii. Daca numarul cererilor de revendicare este mai mare de 100, va fi organizata cea de-a doua extragere, pentru determinarea celor maxim 100 de bonuri castigatoare. Rezultatele extragerii vor fi publicate pe site-ul Ministerului Finantelor Publice (MFP), al Agentiei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

