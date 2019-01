Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti la Antena 3, ca faptul ca Guvernul vrea sa emita OUG pentru repunerea în termen a celor condamnati de complete nelegal constituite nu împiedica deloc lupta împotriva coruptiei.

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, joi, ca Romania trebuie sa fie primita in Spatiul Schengen, dar in acelasi timp a subliniat ca nu pot avea loc compromisuri cand e vorba de drepturile oamenilor sau lupta impotriva coruptiei.

- Prima masa a zilei este extrem de importanta, iar daca îți alegi alimentele cu grija, te poți proteja de afecțiuni grave. Îți dam 4 idei de mic dejun care previn apariția cancerului și lupta împotriva bolilor cronice.

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? DE LA O ZI LA ALTA ADEVARURILE REVOLUTIEI Au trecut patriu ani de cand s-a intamplat ceea ce s-a intamplat. Atunci am inteles un lucru: ca s-a terminat cu DICTATURA. Prea putini au fost cei care s-au gandit - sau au indraznit sa gandeasca…

- • Pentru calificarea la Campionatele Europene de tenis de masa de anul viitor Echipa masculina a Romaniei va infrunta Serbia și Lituania in Grupa 1 din faza a doua a preliminariilor pentru Campionatelor Europene de tenis de masa pe echipe din 2019, potrivit tragerii la sorți efectuate miercuri in Luxemburg.…

- La Timișoara se lupta și prin arta impotriva cancerului! Persoane diagnosticate cu cancer vor expune și vor fi scoase la vanzare obiecte realizate in timpul ședințelor de terapie prin arta. The post La Timișoara, lupta impotriva cancerului se da și prin arta appeared first on deBanat.ro - spune realitatea!…

- Cooperarea dintre Politia Romana si autoritatile turce in lupta impotriva infractionalitatii transfrontaliere a fost discutata de seful IGPR, chestorul general de politie Ioan Buda, la intalnirea cu o delegatie condusa de ambasadorul Turciei, Osman Koray Ertas. Potrivit unui comunicat…

- Mihai Leu, povestea incredibila a unui invingator! Totul despre lupta campionului cu nemiloasa boala! Ce l-a ajutat sa mearga mai departe si cum a depasit fiecare moment greu! Un interviu cat o lectie de viata.