Bond. Municipal Bond

In 1938, valoarea emisiunilor de obligațiuni municipale tranzacționate la Bursa de Efecte, Acțiuni și Schimb București reprezenta 4% din PIB. In prezent, constituie sub 0,2%. Și totuși, cand discutam de volume mici nu trebuie sa gasim un țap ispașitor in bondurile municipale.

- "Exemple de Fintech care dezintermediaza sunt peer-to-peer lending si blockchain. Blockchain elimina contrapartida centrala, bursa de valori, brokeri, custozi si asa mai departe. (...) Blockchain, acceasi informatie este in mai multe locuri stocata si are aplicatii potentiale foarte multe, gen servicii…

- Schweighofer a vandut peste 14 mii de hectare de padure catre o companie suedeza, dar nu a fost o tranzacție imobiliara, cum s-ar crede la prima vedere. De fapt, compania cumparatoare a devenit acționara unei subsidiare a Schweighofer. In acest fel, statul roman nu mai poate sa uzeze de dreptul de preemțiune,…

- Bursa de Valori București (BVB), cea mai importanta instituție a pieței locale de capital, a susținut in ultimii ani o serie de inițiative și evenimente menite sa incurajeze investițiile romanilor și sa contribuie la creșterea nivelului de educație financiara. BVB a venit in intampinarea cererii potențialilor…

- Reducerea contributiilor afecteaza pensia de peste ani a generatiei tinere si potentialul de investitii in economie, chiar daca arhitectura sistemului a ramas neschimbata in 2018, sustine vicepresedintele Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), Andreea Pipernea.…

- Cresterea salariilor din sistemul bugetar este, probabil, nesustenabila cu repercursiuni imediate asupra mediului privat, a declarat, marti seara, Dragos Anastasiu, presedintele Camerei de Comert Romano-Germane (AHK Romania), in cadrul primei intalniri lunare din 2018 a membrilor Camerei. "Avem o problema…

- * Bursa japoneza a inchis sedinta de vineri in scadere cu 2,50%, dupa ce presedintele SUA, Donald Trump a anuntat ca vor fi introduse taxe pentru importurile de aluminiu si otel. Indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 21.181,64 puncte, in scadere cu 542,83 puncte, comparativ cu valoarea…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a anuntat castigatorii premiilor pietei de capital in cadrul evenimentului de Inaugurare a Anului Bursier 2018. Anul acesta, Bursa de Valori Bucuresti si partenerii institutiei au acordat premii la 19 categorii, dintre care patru au fost votate de public, fiind validate…

- Peste 93% dintre respondentii unui sondaj realizat in randul IMM-urilor spun ca, per ansamblu, reformele privind cresterea salariului minim, trecerea contributiilor la salariat si cresterea contributiilor pentru salariatii cu timp partial au generat efecte negative si masurile au creat dificultati firmelor…

- Pachetul, care reprezinta 18,32% din capitalul social al companiei farmaceutice, va fi disponibil pe piața incepand de maine. Compania farmaceutica Zentiva NV, actionarul majoritar al Zentiva SA (simbol bursier SVD), a anunțat, printr-un comunicat postat pe site-ul Bursei de Valori București (BVB),…

- Bursa de la Bucuresti a inchis sedinta de joi in crestere, iar indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 actiuni, a urcat cu 1,12%, la 8.258,97 puncte, valoarea totala a schimburilor realizate fiind de 66,553 milioane de lei (14,282 milioane de euro).

- Producatorul de vinuri Purcari (WINE) a incheiat cu success oferta de listare pe segmentul principal al bursei romanesti la pretul de 19 lei pe actiune, minimul intervalului de listare, ceea ce ridica valoarea operatiunii de vanzare actiuni la aproximativ 186 mil. lei.

- Valoarea tranzactiilor cu actiuni a depasit nivelul de 200 milioane de euro in ianuarie, pe fondul intensificarii activitatii investitorilor, spune Lucian Anghel, presedintele BVB. ”Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inregistrat in ianuarie 2018 o crestere de aproape 8%, dupa ce indicele BET, principalul…

- Bursa newyorkeza a suferit un nou soc, în sedinta de joi, la finalul careia indicele Dow Jones a înregistrat o prabusire zilnica dramatica, a doua ca marime dupa recordul istoric stabilit dupa sedinta de luni, anunta CBS.

- Inceputul acestei saptamani a adus noi episoade de panica pe bursele din intreaga lume, insa istoria arata ca astfel de scaderi sunt in general recuperate in luna de zile care urmeaza. In ultimii cinci ani, Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a urcat in medie cu 2,1% in luna care a urmat unei zile de…

- Bursa de la Bucuresti a inchis cu scaderi de peste 2% pe toti indicii sedinta de tranzactionare de marti, in ton cu bursele europene. Indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 actiuni, s-a depreciat cu 2,13%, la 8.007,41 puncte. Indicele BET-Plus, care…

- Bursa de la New York a avut o luni neagra, ce a dat frisoane investitorilor si brokerilor pe pietele financiare, iar prabusirea cotatiilor "a declansat" toate alarmele in Statele Unite, relateaza BBC Mundo, citat de Agerpres. Indicele Dow Jones de Industriales a încheiat sesiunea la…

- Broadcom Ltd intentioneaza sa dezvaluie luni o oferta imbunatatita, de aproximativ 120 de miliarde de dolari, pentru preluarea producatorului de chipuri pentru smartphone-uri Qualcomm Inc, aceasta urmand sa fie cea mai mare achizitie realizata vreodata in sectorul de tehnologie. Surse care…

- Arabia Saudita a anuntat marti ca a recuperat deja peste 400 de miliarde de riali (107 miliarde de dolari) de la persoanele arestate pentru coruptie, transmite BBC, preluat de Agerpres. În 4 noiembrie, prinţul moştenitor Mohammad bin Salman a luat măsuri pentru a-şi consolida…

- Cei mai bogati antreprenori romani de la bursa au un portofoliu cumulat de actiuni de 4,6 miliarde lei (1 miliard euro) la companiile listate pe segmentul principal de tranzactionare, arata calculele ZF facute pe baza datelor BVB la preturile curente de tranzactionare

- ♦ Conpet Ploiesti si Nuclearelectrica, companii controlate de stat, sunt printre cele mai performante actiuni de la inceputul anului 2018, cu un avans de 18%, respectiv 11% ♦ Dividende potentiale la Conpet de 28 lei pe actiune si 1,5 lei la Nuclearelectrica, potrivit unei analize a Tradeville vazute…

- Trading-ul pe piata de 500 de miliarde de dolari a criptomonedelor necesita in primul rand „managementul emotiilor”, o doza mare de rabdare, toleranta la risc, cunostinte macroeconomice si analiza tehnica a graficelor. Unii specialisti sunt de parere ca analiza graficelor este importanta,…

- Noile caracteristici ale societatii Bursa de Valori Bucuresti SA (BVB) au fost înregistrate la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), ca urmare a fuziunii prin absorbtie a societatii SIBEX - Sibiu Stock Exchange SA, informeaza un comunicat al autoritatii de reglementare, transmis miercuri…

- OMV Petrom, BRD, Transgaz, Romgaz si Banca Transilvania sunt cinci actiuni de urmarit de investitorii de la bursa romaneasca in 2018 in contextul in care in cazul companiilor de stat rezultatele la noua luni ar putea aduce dividende cu randamente de 10-12%, evolutia pretului petrolului va ajuta Petrom…

- Exista o nevoie de predictibilitate pentru ca altfel pietele reactioneaza cu volatilitate la lipsa acesteia, a declarat, potrivit Agerpres, presedintele Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Sergiu Oprescu, la o conferinta de presa. "Exista o nevoie de predictibilitate pentru ca altfel pietele reactioneaza…

- Manchester Securities, vehiculul de investitii al fondului american de hedging Elliot Associates, a anuntat vanzarea a 0,47% din capitalul Fondul Proprietatea (FP) pe Bursa din Londra, incasand 10,32 mil. dolari (39,95 mil. lei). 0 0 0 0 0 0

- ♦ Trei actionari vor scoate la vanzare 9,4 milioane de actiuni, operatiune in urma careia isi vor diminua participatiile ♦ Aceasta ar fi prima listare din anul 2018 dupa ce anul trecut patru companii private s-au listat la Bucuresti in oferte de circa un sfert de miliard de euro.

- Lazio, adversara FCSB din "16-imile" EL, și-a dublat prețul acțiunilor in ultimele 12 luni, plus de 102,95%. Biancocelestii au pornit formidabil și in noul an, astazi depașind maximul istoric al ultimului deceniu. Lazio e pe 4 in Serie A și trage la un loc de Liga, rezultatele din teren avand impact…

- Firmele din Romania ar trebui sa-si creasca gradul de capitalizare, iar 2018 este un an foarte bun pentru listarea la bursa, au declarat analistii prezenti la evenimentul „Cum vor arata indicatorii macroeconomici ai Romaniei in 2018?”, organizat de Bursa de Valori Bucuresti (BVB) impreuna cu Asociatia…

- Cluj Napoca, orașul care a devenit o bursa imobiliara. Vinde, cumpara, inchiriaza – sunt cuvinte care parca se aud ca la bursa atunci cand vorbim de Cluj Napoca și piața imobiliara din acest oraș. Numai in ultimele trei luni ale anului 2017, agregatorul imoradar24.ro a scanat 19.660 anunțuri cu apartamente…

- Johan Meyer va deveni de la 1 aprilie singurul manager al Fondului Proprietatea, a anunțat sucursala din Romania a Franklin Templeton, administratorul acestuia. Meyer a impartit responsabilitatile manageriale cu Greg Konieczny, in calitate de co-manager de portofoliu, incepand cu 1 noiembrie 2016. Anterior,…