Bonami si ACSIS lanseaza campania caritabila #mamedenota10, prin care strang bani de rechizite pentru copiii defavorizati Magazinul online cu mobilier si decoratiuni Bonami desfasoara, in colaborare cu organizatia ACSIS, o campanie de strangere de fonduri pentru rechizitele necesare inceperii scolii, pe durata lunii august, pentru copiii defavorizati.



In cadrul campaniei caritabile Mame de nota 10, clientii Bonami pot alege sa achizitioneze obiecte virtuale, cu valori diferite: ascutitoare, penar, ghiozdan, ce reprezinta de fapt donatii.



Intreaga suma stransa de Bonami pana in 1.09.2019 va fi daruita asociatiei ACSIS in scopul achizitionarii tuturor accesoriilor, rechizitelor scolare sau chiar… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

