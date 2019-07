Stiri pe aceeasi tema

- Britanicii de la The Cure vor concerta în premiera în România, luni seara, în Piața Constituției din Capitala. Pe aceeași scena, duminica a urcat Bon Jovi, la opt ani de la primul show la București.The Cure va concerta în formula Robert Smith - voce si chitara, Simon…

- Duminic[, 21 iulie, in Piata Constitutiei va avea loc mult asteptatul concert al trupei americane Bon Jovi. In deschidere vor urca pe scena cei de la Firma si Gramofone. Pe 22 iulie ne pregatim pentru concert The Cure, pentru prima oara in Romania. In deschidere: Editors, God Is An Astronaut, Coma si…

- Intre 9 și 11 august, in comuna Corbi va avea loc a II-a ediție a „Stonebird”, cel mai mare festival rock din mediul rural din Romania. „Jurnalul de Argeș” este partener media al evenimentului. La „Stonebird” va concerta in premiera și formația italiana New Jersey, considerata cea mai buna trupa-tribut…

- Prima trupa de surf-rock din țara noastra, Grave For Sale va susține doua concerte in Austria și Ungaria, evenimentele reprezentand primele recitaluri susținute in afara Romaniei, de catre trio-ul timișorean. Prima apariție in strainatate a celor de la Grave For Sale va avea loc miercuri, 8 mai, de…