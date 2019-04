Stiri pe aceeasi tema

- * Universitatea Craiova, detinatoarea trofeului, a fost invinsa pe teren propriu, de FC Viitorul Constanta cu scorul de 2-1 (0-1), joi, in prima mansa a semifinalelor Cupei Romaniei la fotbal. * Fotbalistul echipei belgiene Standard Liege, Razvan Marin (22 de ani), a semnat, joi seara,…

- Antrenorul echipei Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat miercuri ca partida de vineri, din deplasare, cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe, din etapa a doua a fazei play-off a Ligii 1 de fotbal, va fi una dificila, mentionand insa ca isi doreste maxim de la acest joc. ''Va fi un meci important,…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Mircea Rednic, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca isi doreste sa incheie sezonul regulat al Ligii I cu o victorie, chiar daca formatia sa nu mai are nicio sansa pentru calificarea in play-off. "In situatia noastra suntem interesati sa luam…

- Echipa secunda a Universitatii Craiova a incheiat cu o infrangere perioada de pregatire premergatoare returului Ligii a III-a, seria 3. Elevii lui Dragos Bon au cedat sambata, cu 3-1 (1-0), pe terenul liderului Turris Turnu Magurele, golul alb-albastrilor fiind semnat ...

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Antonio Conceicao, a declarat vineri, într-o conferinta de presa, ca este avertizat ca Astra Giurgiu, adversara de sâmbata din etapa a 24-a a Ligii I de fotbal, vine cu gândul la victorie, pentru a prinde play-off-ul. „Astra vine sa joace…

- Echipa secunda a Universitatii Craiova a bifat si infrangerea in aceasta perioada pregatitoare de dinaintea returului Ligii a III-a. Aflati in plin cantonament, jucatorii lui Dragos Bon au pierdut cu 2-0 intalnirea sustinuta ieri, pe stadionul „Aripile“, in compania divizionarei ...

- Atacantul Andrei Cristea a fost prezentat suporterilor Universitatii Craiova cu ocazia conferintei de presa premergatoare meciului cu FC Viitorul, din etapa a 22-a a Ligii I, programat duminica, de la ora 20.00, la Ovidiu-Constanta. Vezi video!

- Fundasul Hrvoje Spahija (foto dreapta), jucator care a evoluat sub forma de imprumut la Ordabasy (Kazahstan), si atacantul Dominik Glavina nu au ajuns la un numitor comun privind rezilierea cu oficialii Universitatii Craiova si se pregatesc cu echipa a doua ...