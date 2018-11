Bomboane Rafaello negre Mod de preparare Bomboane Rafaello negre Se dau biscuitii si nucile prin masina de tocat. Se cerne cacaoa deasupra si se amesteca. Se freaca untul cu zaharul, apoi se adauga peste biscuiti si nuca. Se amesteca foarte bine, se adauga romul si aromele. Se adauga laptele caldut putin cate putin, se formeaza bilute din compozitie si se dau prin nuca de cocos sau se glazureaza cu ciocolata topita. Pofta buna! Ingredientele si cantitatile le gasesti aici: Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

