- Registrul Auto Roman (RAR) a anuntat, marti, ca a verificat din punct de vedere tehnic in trafic, in primele 6 luni ale acestui an, 33.508 vehicule, in toata tara.In urma controalelor, inspectorii RAR au constatat deficiente tehnice majore si/sau periculoase la 15.235 de vehicule (45,47%), declarate…

- Potrivit reprezentantilor RAR, din ce in ce mai multi romani cer eliberarea cartii de identitate a vehiculului (CIV) pentru masini electrice sau hibride. Iata cum arata cifrele publicate luni de Registrul Auto Roman: In primele sase luni ale acestui an, 3.513 vehicule hibride noi si 1.562 rulate…