IGPR. 157 de persoane, supravegheate judiciar

In ultima saptamana, la nivel national, a fost dispusa masura arestului la domiciliu fata de 19 persoane, iar cea a controlului judiciar fata de alte 138 de persoane. Politia Romana verifica, periodic, modul in care persoanele puse sub supraveghere judiciara isi respecta obligatiile, iar in cazul incalcarii acestora,… [citeste mai departe]