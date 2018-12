Cele doua bombardiere trimise de Moscova in Venezuela pentru manevre militare au parasit vineri tara pentru a se intoarce in Rusia, a anuntat armata venezueleana, relateaza AFP. "Odata cu decolarea avioanelor TU-160, ne luam la revedere de la prietenii nostri din Federatia Rusa, cu care am impartasit experientele noastre", a scris pe Twitter Comandamentul apararii aeriene. Aceste manevre militare comune, la care presa nu a avut acces, sunt o "garantie pentru pace", a adaugat armata. Cele doua aparate, impreuna cu un avion de transport An-124 si un avion de linie Il-62, au aterizat luni in Venezuela.…