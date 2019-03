Bombardiere strategice ale Rusiei, interceptate de un Eurofighter Typhoon aproape de Marea Britanie

Stiri pe aceeasi tema

- Airbus a propus Ministerului roman al Apararii un model de elicopter militar usor, H145M, utilizat deja de state membre NATO, anunta un comunicat al companiei. Compania Airbus a anuntat joi ca a primit din partea Ministerului roman al Apararii o solicitare pentru oferirea de informatii pentru…

- Comisia Europeana se opune prelungirii apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana pana la 30 iunie, dupa cum a cerut miercuri premierul Theresa May, potrivit unui document intern al UE, citat de Reuters. Intr-o nota privind procesul Brexit-ului analizata de Comisia Europeana la reuniunea…

- Financial Times a publicat, joi, un articol asumat de board-ul editorial, care sustine ca Laura Codruta Kovesi este cea potrivita pentru functia de procuror sef al Europei. "Uniunea Europeana se afla in proces de numire a procurorului sef european. Ar trebui sa aleaga persoana cea mai calificata…

- Rusia va riposta oricarei desfasurari de rachete nucleare americane cu raza "intermediara" de actiune in Europa si va tinti atat tarile in care aceste rachete vor fi desfasurate, cat si Statele Unite, a amenintat miercuri, in discursul sau anual, presedintele rus Vladimir Putin. Putin a declarat,…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat miercuri ca exista "un loc special in iad" pentru arhitectii campaniei de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana. In plus, el a reiterat ca UE nu va renegocia acordul cu Regatul Unit si si-a exprimat speranta ca premierul britanic,…

- Premierul britanic Theresa May va calatori joi la Bruxelles, unde va discuta cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a informat marti purtatorul de cuvant al Executivului UE. Premierul britanic Theresa May a afirmat ca doreste sa obtina de la UE anumite schimbari ale conditiilor…

- Scriitorul si filosoful Mihai Sora critica gafele pe care membrii Guvernului le fac la Bruxelles, dupa ce Romania a preluat Presedintia Uniunii Europene. "Am plans vazand ce serpi si broaste le ies pe gura la Bruxelles", scrie Sora, pe Facebook. Premierul Viorica Dancila si ministrul Agriculturii,…

- Cancelarul german a declarat, sambata, ca va face tot ce-i sta in puteri pentru ca Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana cu un acord, si, pe un ton conciliator, a subliniat ca simte responsabilitatea de a gasi o solutie care sa asigure ca lucrurile vor fi in ordine. Respingerea acordului…