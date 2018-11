Stiri pe aceeasi tema

- Doua bombardiere strategice rusesti de tip Tu-160 au fost escortate de avioane de vanatoare F-16 ale aviatiei norvegiene in cursul unui zbor deasupra Marilor Norvegiei si Barents, a anuntat Ministerul Apararii de la Moscova.

- Rusia lanseaza un exercițiu tactic in Marea Neagra și Crimeea, cu peste 50 de avioane, care fac parte din aviația strategica, și o duzina de nave, a anunțat Ministerul Apararii de la Moscova."O mie de soldati vor participa la exercitiul comun.

- Doua avioane de tip F-22 „Raptor” americane au interceptat doua bombardiere TU-95 rusesti, in apropiere de Alaska, conform unui comunicat al Comandamentului Apararii Spatiului Aerian Nord-American (NORAD), scrie CNN.

- Sase avioane si 24 de elicoptere ale forțelor aeriene chineze vor participa la exercitiile militare Vostok-2018, desfasurate in perioada 1 septembrie - 17 septembrie, in Siberia orientala si in Extremul Orient rus - informeaza, marti, Ministerul Apararii de la Moscova, potrivit rador, care citeaza gazeta.ru.

- Doua avioane de lupta F-22 americane au escortat bombardiere strategice ruse Tu-95MC deasupra Oceanului Arctic, a anuntat vineri Ministrul rus al Apararii, relateaza agentia Interfax, preluata de Reuters.

- Compania rusa de stat United Aircraft Corporation (UAC) si Ministerul Apararii de la Moscova vor semna pana la finalul verii un contract pentru livrarea primului lot de avioane invizibile pe radar de tip SU-57, a declarat Yuri Sliusar, presedintele UAC, potrivit presei ruse.

- Sase bombardiere rusesti au fost interceptate deasupra Marii Negre de catre avioane de vanatoare britanice desfasurate in Romania si care securizeaza spatiul aerian al NATO, potrivit unei comunicat difuzat de Royal Air Force (RAF), transmite AFP.

