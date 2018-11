Stiri pe aceeasi tema

- Bombardiere americane au survolat in ultimele zile Marea Chinei de Sud, unde Beijingul a militarizat insule disputate, in contextul in care tensiunile dintre cele doua tari au escaladat in urma razboiului comercial lansat de presedintele SUA, Donald Trump, informeaza Agerpres, care

- Rusia lanseaza un exercițiu tactic in Marea Neagra și Crimeea, cu peste 50 de avioane, care fac parte din aviația strategica, și o duzina de nave, a anunțat Ministerul Apararii de la Moscova."O mie de soldati vor participa la exercitiul comun.

- Doua avioane de lupta F-22 americane au escortat bombardiere strategice ruse Tu-95MC deasupra Oceanului Arctic, a anuntat vineri Ministrul rus al Apararii, relateaza agentia Interfax, preluata de Reuters.

- Doua avioane americane de vanatoare F-22 au escortat bombardiere strategice rusești Tu-95MC deasupra oceanului Arctic, a anunțat agenția Interfax, care citeaza ministerul rus al Apararii, scrie Reuters.

- Unul dintre principalele canale de propaganda ale Kremlinului, Sputnik, a publicat un articol al unui presupus analist militar, Aleksandr Hrolenko, care susține ca noile avioane rusești de vanatoare MiG-31K, dotate cu rachete Kinjal, ar putea distruge in "doua minute" scutul

- Compania rusa de stat United Aircraft Corporation (UAC) si Ministerul Apararii de la Moscova vor semna pana la finalul verii un contract pentru livrarea primului lot de avioane invizibile pe radar de tip SU-57, a declarat Yuri Sliusar, presedintele UAC, potrivit presei ruse.

- Sase bombardiere rusesti au fost interceptate deasupra Marii Negre de catre avioane de vanatoare britanice desfasurate in Romania si care securizeaza spatiul aerian al NATO, potrivit unei comunicat difuzat de Royal Air Force (RAF), transmite AFP. Aparatele de tip Eurofighter Typhoon au decolat luni…

- Avioane de vanatoare britanice stationate in Romania au fost trimise pentru interceptarea a sase bombardiere ruse care survolau Marea Neagra, anunta Fortele Aeriene Regale britanice citate de Agentia France-Presse si de publicatiile L'Orient Le Jour si Die Zeit.