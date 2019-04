Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a efectuat vineri, deasupra Marii Negre, manevre cu bombardiere strategice Tupolev 160 si cu avioane multirol Suhoi-27SM, in contextul Exercitiului NATO "Scut Maritim" ("Sea Shield"). "Avioane de vanatoare (...) au escortat bombardiere strategice Tupolev-160 si au exersat interceptarea…

- "Avioane de vanatoare (...) au escortat bombardiere strategice Tupolev-160 si au exersat interceptarea tintelor aeriene", a transmis Comandamentul districtului militar sudic al armatei ruse, citat de agentia de presa Tass. La exercitii au participat si avioane multirol ale Flotei militare ruse a Marii…

- Rusia a efectuat vineri, deasupra Marii Negre, manevre cu bombardiere strategice Tupolev 160 si cu avioane multirol Sukhoi-27SM, in contextul Exercitiului NATO "Scut Maritim" ("Sea Shield").Citește și: Președintele Partidului Socialiștilor Europeni anunța INGHEȚAREA relațiilor cu PSD: AMENINȚA…

- Rusia a dispus plasarea in misiune a navelor de atac si a sistemelor de rachete de pe litoralul Marii Negre, din cauza exercitiului militar NATO "Sea Shield" ("Scut maritim"), desfasurat inclusiv in apele teritoriale ale Romaniei.Centrul pentru Reactie Rapida si Posibile Urgente al Flotei…

- Ana Birchall reamintește ca aderarea s-a facut in guvernarea PSD, dar și ca țara noastra a reuși sa aloce 2% din PIB pentru aparare. "In urma cu 15 ani, Romania devenea membru cu drepturi depline a celei mai importante alianțe de securitate din acest secol – NATO.La 29 martie 2004, Romania…

- Dupa ce a dislocat in Crimeea bombardiere nucleare tip Tupolev 22, Moscova continua jocul de-a razboiul in zona Marii Negre aducand peste 1.500 de militari care efectueaza exerciții. Incepand de luni, in Crimeea are loc un amplu exercițiu tactic al Diviziei 7 Desant-Asalt din Novorossiysk, anunța bsmap.ro.…

- Dupa ce a dislocat in Crimeea bombardiere nucleare tip Tupolev 22, Moscova continua jocurile de razboi in zona Marii Negre aducand peste 1.500 de militari care efectueaza exercitii. Practic, este vorba de niste manevre in care este implicata si o cantitate mare de tehnica militara, fiind mobilizate…

- Peste 1.500 de militari rusi efectueaza exercitii in regiunea Crimeea, anunta Ministerul Apararii de la Moscova, precizand ca au fost mobilizate sute de avioane si elicoptere militare, precum si vehicule de asalt ale Flotei ruse a Marii Negre."Astazi, in Crimeea a inceput un amplu exercitiu…