Bombardamente. Zeci de civili au fost uciși Un numar de 12 copii si 10 femei au fost ucisi in ultimele doua zile in Yemen in bombardamente care au lovit case ale civililor in provincia Hajjah, la nord-vest de capitala Sanaa, a anuntat luni ONU, potrivit unui comunicat, relateaza AFP. In plus, aceste lovituri impotriva districtului Kouchar s-au soldat cu aproximativ 30 de raniti, intre care 14 copii cu varste de la un an la 18 ani. Unii dintre raniti au fost transferati la spitale din Sanaa. Biroul ONU pentru probleme umanitare nu a precizat autorul acestor bombardamente, dar rebelii houthis au acuzat coalitia militara condusa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

